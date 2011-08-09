  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

الهی خبر داد:

هفت اثر طبیعی میراث تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

هفت اثر طبیعی میراث تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: هفت اثر میراث تاریخی استان کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت اثر میراث تاریخی کردستان که شامل شش تپه در شهرستان دیواندره و یک منزل در سنندج است در فهرست آثار ملی طبیعی کشور قرار گرفت و این هفت اثر نیز به ثبت ملی رسید.

وی بیان کرد: شش مورد از تپه ها و قبرستان های قدیمی در شهرستان دیواندره در بخش کرفتو در دهستان های اوباتو، کانی شیرین، زرینه و یک منزل در سنندج به نام منزل علی صحرایی واقع در محله میان قلعه کوچه ستاد در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: میراث فرهنگی استان در راستای توجه به حفظ و مقابله با تخریب آثار تاریخی و طبیعی این استان اقدامات گسترده ای را برای مستندسازی و در نتیجه ثبت ملی آنها آغاز کرده و خوشبختانه این اقدامات طی سال جاری منجر به ثبت ملی بیش از 40 اثر تاریخی و مراسم معنوی استان در فهرست آثار ملی کشور شده است.

الهی افزود: از زمان ثبت این هفت اثر ضمن رعایت حقوق مالکان این آثار تحت نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود ممنوع است لذا تعیین عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی آن نیز به عهده این سازمان خواهد بود.

طی سال جاری و در سه مرحله دیگر نیز شماری از آثار تاریخی مراسم های خاص استان کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد خبر 1379667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها