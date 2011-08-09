هفت اثر طبیعی میراث تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت اثر میراث تاریخی کردستان که شامل شش تپه در شهرستان دیواندره و یک منزل در سنندج است در فهرست آثار ملی طبیعی کشور قرار گرفت و این هفت اثر نیز به ثبت ملی رسید.

وی بیان کرد: شش مورد از تپه ها و قبرستان های قدیمی در شهرستان دیواندره در بخش کرفتو در دهستان های اوباتو، کانی شیرین، زرینه و یک منزل در سنندج به نام منزل علی صحرایی واقع در محله میان قلعه کوچه ستاد در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: میراث فرهنگی استان در راستای توجه به حفظ و مقابله با تخریب آثار تاریخی و طبیعی این استان اقدامات گسترده ای را برای مستندسازی و در نتیجه ثبت ملی آنها آغاز کرده و خوشبختانه این اقدامات طی سال جاری منجر به ثبت ملی بیش از 40 اثر تاریخی و مراسم معنوی استان در فهرست آثار ملی کشور شده است.

الهی افزود: از زمان ثبت این هفت اثر ضمن رعایت حقوق مالکان این آثار تحت نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود ممنوع است لذا تعیین عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی آن نیز به عهده این سازمان خواهد بود.

طی سال جاری و در سه مرحله دیگر نیز شماری از آثار تاریخی مراسم های خاص استان کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.