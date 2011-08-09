شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 222 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 655 میلیارد و 95 میلیون ریال در 21هزار و 263 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

معامله گران تالار شیشه ای امروز شاهد افت 374 واحدی شاخص کل بودند. در نتیجه شاخص به رقم 24 هزار و 596 رسید.

شاخص 30 شرکت بزرگ 30 واحد کاهش یافت و شاخص شناور آزاد افتی 484 واحدی را تجربه کرد.

همچنین در معاملات امروز شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 346 و 156 واحد پائین آمدند. شاخص صنعت نیز با کاهشی 331 واحدی به رقم 18هزار و 769 رسید.



