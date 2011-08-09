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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

شاخص کل بورس کاهش یافت

شاخص کل بورس کاهش یافت

معامله گران تالار شیشه‌ای امروز سه شنبه شاهد افت 374 واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 222 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 655 میلیارد و 95 میلیون ریال در 21هزار و 263 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

معامله گران تالار شیشه ای امروز شاهد افت 374 واحدی شاخص کل بودند. در نتیجه شاخص به رقم 24 هزار و 596 رسید.
شاخص 30 شرکت بزرگ 30 واحد کاهش یافت و شاخص شناور آزاد افتی 484 واحدی را تجربه کرد.                                                  
همچنین در معاملات امروز شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 346 و 156 واحد پائین آمدند. شاخص صنعت نیز با کاهشی 331 واحدی به رقم 18هزار و 769 رسید.
 
 
کد مطلب 1379668

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