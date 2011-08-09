نمایشگاه خوشنویسی"بوی جوی مولیان" در شهرکرد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل آثار جمشید مردانی یکی از باسابقه ترین خوشنویسان این استان است.

جمشید مردانی دهکردی متولد 1335 در شهرکرد و دارای مدرک درجه دو هنری (معادل فوق لیسانس) از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در رشته خوشنویسی است.

وی به مدت 27 سال سابقه عضویت در انجمن خوشنویسان ایران را دارند و به عنوان مدرس نیز با این انجمن همکاری داشته اند.

سه دوره به عنوان سرپرست انجمن خوشنویسان استان چهارمحال و بختیاری از سوابق وی است.

جمشید مردانی دهکردی طی سالها فعالیت مستمر خویش در ی خوشنویسی در نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی حضور داشته اند و افتخارات فراوانی در مسابقات و جشنواره های مختلف کسب کرده است.

نمایشگاه آثار خوشنویسی"جمشید مردانی" با عنوان "بوی جوی مولیان" 19 مردادماه ساعت 10 صبح در محل نگارخانه سوره واقع در تقاطع خیابان فردوسی و باهنر (انتشارات سوره مهر) افتتاح می شود.