خبرنگاران سربازن خط مقدم اطلاع رسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و دیدار با اصحاب رسانه شهرستان بندرگز افزود: جایگاه خبرنگاران در آگاهی دادن به مردم در ابعاد مختلف دارای ارزش است.

وی اظهار داشت: خبرنگاران حلقه اتصال میان مردم و مسئولان هستند و انتقال اخبار صحیح و شفاف در تصمیم گیری مردم موثر است.

معاون فرماندار بندرگز اظهار داشت: اصحاب رسانه با توجه به ارتباطی که با مردم و مسئولان دارند، می توانند مشکلات، معضلات و یا خدمات صورت گرفته را بصورت صحیح انتقال دهند.

وی بیان کرد: اگر اخبار جامعه بصورت شفاف و صحیح منتقل شود، مردم می توانند بهترین قضاوت را داشته باشند.



احمدی بیان داشت: حق طلبی، صداقت، ایمان و شجاعت از ویژگیهای بسیار مهم و ارزشمند این حرفه است.



مسئول روابط عمومی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات فرمانداری بندرگز نیز در این مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار به همه اصحاب رسانه گفت: خبرنگاری قبل از اینکه شغل باشد یک وظیفه و رسالت است.



محمد ابراهیم شربتی افزود: خبرنگار مسئولیت سنگین آگاهی بخشیدن به جامعه را داشته و با توجه به اینکه آگاهی بخشی و آگاهی مردم از مسایل اطراف در تصمیم گیری ها تاثیر فراوانی دارد، رسالت خبرنگاران رسالت سنگینی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه بویژه شهید ( محمود صارمی ) که در هفدهم مرداد ماه سال 1377 در مزار شریف به دست نیروهای طالبان به شهادت رسید گفت: خبرنگاران برای مقابله با افکار و رفتارهایی که به ارزش انسانی و الهی لطمه وارد می کنند ، رسالت مهم و خطیری را بر دوش دارند.

شربتی از زحمات و تلاش های تمام فعالان عرصه خبر که در اطلاع رسانی این شهرستان فعالیت می کنند، قدردانی کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از 16 تن از خبرنگاران واصحاب رسانه استانی و شهرستانی تجلیل و قدردانی شد.