جزئیات جدید از روز فرار بن علی/14 ژانویه در فرودگاه تونس چه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، یک مسئول امنیتی بلند پایه تونسی برای اولین بار جزئیات ماجرای فرار "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق این کشور را فاش کرد.

"سمیر الطرهونی" رئیس اداره مبارزه با تروریسم تونس گفت : من افراد خانواده بن علی و داماد وی را هنگامی که بن علی هنوز رئیس جمهوری تونس بود را بازداشت و از دستورات فرماندهان ما فوق سرپیچی کردم.

وی افزود: همکارانم در فرودگاه به ما اطلاع دادند که خانواده لیلی الطرابلسی و بن علی در فرودگاه جمع شده اند، در آن زمان تاکید کردم که بن علی رئیس جمهور ملت تونس نیست، به همکارانم گفتم آنها را معطل کنید تا من خودم را برسانم.

الطرهونی تصریح کرد: به فرودگاه رفتم و به آنها گفتم که ما دستور داریم شما را بازداشت کنیم و حریم هوایی را بستیم و همه را دستگیر کردیم، تعداد آنها 28 نفر بود.

وی بیان کرد: "علی السریاطی" رئیس سازمان امنیت تونس تلفنی مرا را مورد عتاب قرار داد که چه کسی دستور بازداشت را به تو داده است سریعا آنها را آزاد کن، اما من توجهی نکردم و از دستور وی سرپیچی کردم.

الطرهونی گفت : من به هواپیمای بن علی که درآسمان تونس در حال پرواز بود نگاه می کردم در حالی که تنها چیزی که برایم اهمیت داشت، نجات کشور بود.



الطرهونی یک روز پس از فرار بن علی بازداشت شد و پس از سه روز بازجویی آزاد شد.