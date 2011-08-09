26 پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این دانشگاه با دانشکده های پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت و پیراپزشکی در رده تیپ یک کشور قرار گفته است.

وی جمعیت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را بالغ بر 11 هزار نفر اعم از هیئت علمی، پزشکان و کارکنان رسمی و پیمانی اعلام کرد و افزود: استان کرمانشاه دارای 14 شبکه بهداشت و درمان، 132 شبکه بهداشتی، درمانی، شهری و روستایی، بالغ بر 600 خانه بهداشت و حدود 20 بیمارستان وابسته و غیر وابسته به دانشگاه با 2300 تخت بیمارستانی است.

پیشنهاد رشته های جدید علوم پزشکی را به وزارت بهداشت ارائه داده ایم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ارائه پیشنهاد رشته های جدید پزشکی در کرمانشاه به وزارت بهداشت خبر داد: چشم پزشکی، ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب از رشته های مورد نیاز و پیشنهادی ما برای راه اندازی آنها در سال جاری به وزارت بهداشت است.

نیکبخت با اشاره به استخدام دستیاران عراقی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: در آخرین جلسه ای که دیروز در کرمانشاه برگزار شد مقرر شد این مرکز نسبت به استخدام دستیاران عراقی در رشته قلب و عروق اقدام کند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص میزان پیشرفت احداث دانشکده دندانپزشکی در کرمانشاه گفت: این دانشکده با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث اسکله با اختصاص میزان سه میلیارد تومان اعتباراست، یکی از ساختمان های قبلی دانشگاه در حال تعمیر است که مهر ماه امسال آمادگی پذیرش دانشجویان دندانپزشکی را دارد، لذا امیدواریم استاندار کرمانشاه تا پایان امسال از محل اعتبارات منطقه ای مبلغی را به این پروژه اختصاص دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در هفته دولت امسال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 26 طرح عمرانی را دست اجرا دارد، تصریح کرد: بیمارستان 96 تخته خوابی شهرستان سنقر و کلیایی، خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی سنقر و کلیایی، خانه های متخصصین کرمانشاه و شهرستان های قصر شیرین و سرپل ذهاب، توسعه اورژانس ها و تجهیزات بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه از جمله این طرح ها است.

نیکبخت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص فوت یکی از پرسنل بیمارستان طالقانی کرمانشاه در آسانسور این بیمارستان اظهار داشت: علت وقوع آن حادثه استفاده بیشتر از ظرفیت آسانسور یعنی حضور 11 نفر در آسانسور مذکور بوده و متوفی خود نیز متصدی آسانسور بوده، لذا دانشگاه علوم پزشکی اعتبار لازم و کافی را برای آسانسورهای سطح بیمارستان های استان در نظر گرفته است.

طرح های پژوهشی مشارکتی دانشجو و اساتید به 73 طرح افزایش یافت

در ادامه این نشست فرید نجفی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جایگاه پژوهشی این دانشگاه در کشور و میزان طرح های پژوهشی اساتید و دانشجویان این دانشگاه، گفت: جایگاه پژوهشی دانشگاه ها در سال جاری هنوز اعلام نشده اما با توجه به افزایش امتیازهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 90 با تعداد 4960 امتیاز نسبت به سال گذشته با 3396 امتیاز، پیش بینی ما کسب رتبه بهتری نسبت به سال های قبل است، همچنین در سال گذشته 17 طرح پژوهشی با مشارکت دانشجویان از سوی دانشگاه ارائه شد که امسال به 73 طرح افزایش یافته است.

نجفی در خصوص میزان اعتبار اختصاص یافته به حوزه پژوهشی این دانشگاه نیز گفت: طی قانونی که مصوب شده کلیه دانشگاه ها موظف هستند از میزان اعتبار خود یک تا سه درصد را به این حوزه اختصاص دهند.