دولت سومالی خواستار تسلیم شبه نظامیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دولت سومالی اعلام کرد آن دسته از اعضای الشباب که در پایتخت این کشور باقی مانده اند در صورت تسلیم شدن، مشمول عفو عمومی می شوند.

"عبدالرحمن عمر عثمان" سخنگوی دولت سومالی با اعلام این خبر گفت : ما سلامت و امنیت هر عضو الشباب که خود را تسلیم کند، تضمین می کنیم.

وی از این افراد خواست از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و سلاحهایشان را زمین بگذارند. این در حالی است که گزارشها از تخلیه موگادیشو توسط شبه نظامیان الشباب طی روزهای اخیر حکایت دارد.

الشباب پیشتر مخالفت خود را با اعزام کاروانهای کمک رسانی به آوارگان سومالیایی اعلام کرده بود با این حال با وخیم شدن وضعیت مردم در این شهر، این گروه موگادیشو را ترک کرده و زمینه کمک رسانی به قحطی زدگان را فراهم کرده است.

بنا بر اعلام سازمانهای بین المللی خشکسالی بی سابقه در شاخ آفریقا جان میلیونها نفر از مردم کشورهای این منطقه به ویژه سومالی و اتیوپی را به خطر انداخته است.