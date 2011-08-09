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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

حجت الاسلام میری:

خبرنگاران در عبور از سد سران استکبار در جنگ نرم موثر بوده اند

خبرنگاران در عبور از سد سران استکبار در جنگ نرم موثر بوده اند

زاهدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه خاش گفت: به حول و قوه الهی و وجود خبرنگاران ارزشی در کشور و فعالیت دلسوزانه این قشر ایران اسلامی با تمام قدرت در عرصه جنگ نرم دشمن توانسته از سد سران استکبار جهانی عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین میری ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان خاش اظهار داشت: خبرنگاران ایران اسلامی به عنوان رزمندگان خط مقدم جبهه جنگ نرم دشمنان، در زمینه اطلاع رسانی نقش مهمی در توسعه و ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی و خنثی کردن ترفندهای دشمنان دارند.

فرماندار خاش نیز در این مراسم گفت: خبرنگاران با وجود مواجه شدن با مشکلات زیاد موفقیت های چشمگیری را در امر اطلاع رسانی از اقدامات دولت داشته اند.

علیرضا شهرکی افزود: مسئولان باید همکاری لازم با خبرنگاران در جهت معرفی فعالیت های مثبت دولت و بیان مشکلات موجود داشته باشند.

در پایان مراسم از خبرنگاران فعال شهرستان خاش تجلیل شد.

کد مطلب 1379690

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