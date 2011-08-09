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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

قلی پور خبر داد:

خسارت سه میلیارد ریالی تگرگ در چالدران/ چهار روستا در معرض سیل

خسارت سه میلیارد ریالی تگرگ در چالدران/ چهار روستا در معرض سیل

چالدران - خبرگزاری مهر: فرماندار چالدران از وارد آمدن خسارت ناشی از بارش شدید تگرگ طی ساعات گذشته به میزان سه میلیارد ریال به اراضی کشاورزی و منازل مسکونی روستایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلی پور بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق سیل زده این شهرستان با اشاره به اینکه بارش سیل آسای باران و تگرگ طی ساعات گذشته در چالدران باریدن گرفت، افزود: این بارشها به 170 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را از بین برد.

وی در ادامه بیان داشت: جاری شدن سیل در چهار روستای عرب دیزج، قزل سوری، قهرمان کندی و جبارلو از توابع بخش آواجیق چالدران همچنین هشت واحد مسکونی این روستاها را تخریب و 115 راس گوسفند را تلف کرد.

فرماندار چالدران اظهار داشت: در اثر جاری شدن سیل سه نفر از اهالی روستای قزل سوری مصدوم شدند که با همکاری اهالی روستا و امدادگران هلال احمر از مرگ حتمی نجات یافتند.

به گفته قلی پور هم اکنون خسارت دیدگان واحدهای مسکونی با تلاش امدادگران در چادرهای موقت اسکان داده شدند .

چالدران از شهرستانهای شمال آذربایجان غربی به دلیل داشتن هوای سرد در فصل زمستان و خنک در فصل گرما، یکی از مناطق گردشگری استان محسوب می شود.

این شهرستان یکی از مرتفع ‌ترین شهرهای کشور بوده که متاسفانه به دلیل خشکسالیهای اخیر و استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی هر ساله در فصول مختلف سال شاهد جاری شدن سیلابهای شدید و وارد آمدن خسارت به اراضی کشاورزی و منازل مسکونی بویژه در مناطق روستایی است.

کد مطلب 1379692

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