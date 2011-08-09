شمار نیروهای پلیس لندن به 16 هزار نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در سومین روز از تظاهرات خشونت بار در مناطق مختلف لندن دولت انگلیس اعلام کرد شمار نیروهای پلیس پایتخت از 6 هزار نفر کنونی به 16 هزار نفر افزایش می یابد.

در همین حال"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس از اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با اعتراضات خبر داد. وی در نخستین واکنش به گسترش اعتراضات خشونت بار به حومه لندن خواستار نشست اضطراری پارلمان انگلیس شد.

این در حالی است که به گفته مقامات دولتی بازداشتگاههای پلیس در بخشهای مختلف لندن مملو از بازداشت شدگان بوده و به دلیل حساسیت به وجود آمده، نیروهای پلیس هر فرد مظنونی را به سرعت دستگیر می کنند.