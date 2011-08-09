حکم احمدی نژاد برای رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای رستم قاسمی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ ١٢ مرداد ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت «وزیر نفت» منصوب می‌ِشوید.

امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.

