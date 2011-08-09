  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

حکم احمدی نژاد برای رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت

حکم احمدی نژاد برای رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت

رئیس جمهور با صدور حکمی رستم قاسمی را رسما به عنوان وزیر نفت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای رستم قاسمی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ ١٢ مرداد ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت «وزیر نفت» منصوب می‌ِشوید.

امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.
 

کد مطلب 1379694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها