  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

مقدسی خبر داد:

جوانان جویای کار حقوق بگیر می شوند/ تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی

جوانان جویای کار حقوق بگیر می شوند/ تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سخنانی از تصویب طرح بیمه بیکاری مخصوص جوانان در کمیسیون اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: این طرح مخصوص جوانان جویای کار است و می تواند به عنوان یک مسکن عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس این طرح جوانان بیکار حقوق ماهیانه دریافت می کنند و تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این طرح جوانان بیکار مجرد ماهانه 300 هزار تومان دریافت می کنند، ادامه داد: این در حالیست که جوانان بیکار متاهل نیز 350 هزار تومان به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد.

مقدسی با اشاره به مزایای اجرای این طرح در کشور بیان داشت: با اجرای این طرح هم آمار بیکاران واقعی در کشور معلوم می شود و هم به عنوان یک مسکن عمل کرده و دغدغه معیشتی جوانان را برطرف می کند.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح دریافت حقوق ماهانه حداکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت، یادآور شد: زمانی که این افراد توانستند شاغل شوند پول داده شده طی 50 قسط پس گرفته می شود.

کد خبر 1379695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها