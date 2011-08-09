جوانان جویای کار حقوق بگیر می شوند/ تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس این طرح جوانان بیکار حقوق ماهیانه دریافت می کنند و تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این طرح جوانان بیکار مجرد ماهانه 300 هزار تومان دریافت می کنند، ادامه داد: این در حالیست که جوانان بیکار متاهل نیز 350 هزار تومان به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد.

مقدسی با اشاره به مزایای اجرای این طرح در کشور بیان داشت: با اجرای این طرح هم آمار بیکاران واقعی در کشور معلوم می شود و هم به عنوان یک مسکن عمل کرده و دغدغه معیشتی جوانان را برطرف می کند.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح دریافت حقوق ماهانه حداکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت، یادآور شد: زمانی که این افراد توانستند شاغل شوند پول داده شده طی 50 قسط پس گرفته می شود.