ثبت نام عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن 90 آغاز شد

حمزه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور اسلامی ایران مبنی بر تغییر الگوی آمارگیری 10 ساله، به آمارگیری پنچ ساله، طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال 90، از دوم آبان ماه امسال اجرا و تا 22 آبان ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: پس از اجرای مراحل آزمایشی و مقدماتی سرشماری در سال های 88 و 89، مرحله ثبت نام از متقاضیان شرکت در سرشماری از 10 مرداد ماه آغاز شده است و تا 10 شهریور ماه در هفت شهرستان استان ادامه خواهد داشت.

کرمی تصریح کرد: در این استان بیش از هزار و 300 نفر در مرحله نخست این ثبت نام پذیرش و از میان این تعداد یکهزار و 200 نفر به عنوان عوامل اجرایی سرشماری انتخاب و آموزش داده خواهند شد و در این زمینه نیز بیش از 55 نفر به عنوان عوامل ستادی این آمارگیری مشغول به کار خواهند شد.

وی یادآور شد: سرشماری سال 1390 با مراجعه حضوری و به روش مصاحبه توسط مامور انجام می شود.