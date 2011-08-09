کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی آستان قدس رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی زاهدی، بعد از ظهر سه شنبه در نشستی ضمن تقدیر از خبرنگاران به اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر کتاب هایی را که توسط نویسندگان سایر کشورها در زمینه اقتصاد تالیف شده خریداری کرده ایم و برای فراهم شدن سایر کتب در حال رایزنی با کشورهای اسلامی هستیم.

وی از انتقال موزه فرش به مکان جدید خود و در نتیجه افزایش 400 متر به فضای نمایشی موزه قرآن و فراهم شدن امکان نمایش قرآن‌های بیشتر در این گنجینه خبر داد.

زاهدی با بیان اینکه گنجینه قرآن‌های خطی آستان قدس رضوی، 16 هزار و 500 جلد قرآن خطی از زمان اولین کتابت‌های قرآن، از جمله قرآن‌های منصوب به ائمه(ع) تا چند سده گذشته را در خود جای داده تصریح کرد: در این گنجینه نفیس 7 قرآن منصوب به ائمه اطهار(ع) وجود دارد.

وی ادامه داد: قرآن‌های بعدی مربوط به ادوار و سلسله‌هایی چون قرن چهارم، حاکمان محلی خراسان، دوره آل بویه و تمامی سلسله‌ها و ادوار تاریخی بعد از آن است.

زاهدی تعداد نسخه‌های چاپی کتابخانه علوم قرآن و حدیث آستان قدس را 7 هزار نسخه اعلام و تاکید کرد: برای غنی‌تر شدن گنجینه قرآن، در سال گذشته دو قرآن نفیس خریداری کردیم که یکی از آنها قرآنی مذهب پرکار با جلد روغنی و دیگری قرآنی مترجم به زبان فارسی کهن مربوط به قرن هفتم هجری است.

زاهدی از آغاز به کار کتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوی در دهه کرامت خبر داد و گفت: هم‌اکنون امکان رویت موزه‌ها، گنجینه‌ها و اشیای آنها به صورت تصاویر پانوراما در سایت‌های این نهاد فراهم است ضمن اینکه 12 لوح فشرده نیز در این رابطه آماده شده است.