کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی آستان قدس رضوی راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از تکمیل منابع و کتب مورد نیاز کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی، تا پایان سال جهاد اقتصادی و راه اندازی آن در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی زاهدی، بعد از ظهر سه شنبه در نشستی ضمن تقدیر از خبرنگاران به اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر کتاب هایی را که توسط نویسندگان سایر کشورها در زمینه اقتصاد تالیف شده خریداری کرده ایم و برای فراهم شدن سایر کتب در حال رایزنی با کشورهای اسلامی هستیم.

وی از انتقال موزه فرش به مکان جدید خود و در نتیجه افزایش 400 متر به فضای نمایشی موزه قرآن و فراهم شدن امکان نمایش قرآن‌های بیشتر در این گنجینه خبر داد.

زاهدی با بیان اینکه گنجینه قرآن‌های خطی آستان قدس رضوی، 16 هزار و 500 جلد قرآن خطی از زمان اولین کتابت‌های قرآن، از جمله قرآن‌های منصوب به ائمه(ع) تا چند سده گذشته را در خود جای داده تصریح کرد: در این گنجینه نفیس 7 قرآن منصوب به ائمه اطهار(ع) وجود دارد.

وی ادامه داد: قرآن‌های بعدی مربوط به ادوار و سلسله‌هایی چون قرن چهارم، حاکمان محلی خراسان، دوره آل بویه و تمامی سلسله‌ها و ادوار تاریخی بعد از آن است.

زاهدی تعداد نسخه‌های چاپی کتابخانه علوم قرآن و حدیث آستان قدس را 7  هزار نسخه اعلام و تاکید کرد: برای غنی‌تر شدن گنجینه قرآن، در سال گذشته دو قرآن نفیس خریداری کردیم که یکی از آنها قرآنی مذهب پرکار با جلد روغنی و دیگری قرآنی مترجم به زبان فارسی کهن مربوط به قرن هفتم هجری است.

زاهدی از آغاز به کار کتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوی در دهه کرامت خبر داد و گفت: هم‌اکنون امکان رویت موزه‌ها، گنجینه‌ها و اشیای آنها به صورت تصاویر پانوراما در سایت‌های این نهاد فراهم است ضمن اینکه 12 لوح فشرده نیز در این رابطه آماده شده است.

