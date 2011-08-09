بارندگی به 45 کیلومتر راه روستایی مراوه تپه خسارت زد/ بسته شدن راه 5 روستا

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راه و ترابری گلستان عصر سه شنبه در گفتگویی خبری گفت: بارش روز جاری که از بامداد آغاز شد در سه محور اصلی روستایی شهرستان مراوه تپه مشکلاتی ایجاد کرد.

غلامعلی بارانی افزود:این بارندگیهای خسارتهایی به زیرساختهای راه در منطقه وارد کرده است.

وی اظهار داشت: بر اثر این بارندگیها، 45 کیلومتر راه منطقه آسیب دید و 15 فقره پل و دیوار نیز تخریب و دچار آسیب شد.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راه و ترابری گلستان، برآورد اولیه میزان خسارتهیا وارده را 35 میلیارد ریال اعلام کرد.

بارانی گفت: از بامداد امروز راهداران مشغول پازگشایی مسیر هستند و تاکنون این تلاشها ادامه دارد.

وی با اشاره به بسته شدن راه پنج روستای مراوه تپه گفت: با فروکش کردن باران عملیات راهداری شدت یافته است.

گلستان بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.