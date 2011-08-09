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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

دیدگاه خبرنگاران سیستان و بلوچستان درباره نقش رسانه ها در منطقه

دیدگاه خبرنگاران سیستان و بلوچستان درباره نقش رسانه ها در منطقه

زاهدان - خبرگزاری مهر: چند نفر از خبرنگاران سیستان و بلوچستان دیدگاههای خود در زمینه نقش رسانه های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت منطقه و برقراری ارتباط مردم با مسئولان را تشریح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران و رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولین و انتقال دهنده توانمندی ها، ظرفیت ها و موقعیت خاص سیستان و بلوچستان هستند.

در همین زمینه خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامیدر سیستان و بلوچستان ضمن تبریک 17 مرداد و روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاری جزء مشاغل سخت و زیان آور است و فعالیتی که خبرنگاران این استان با توجه به شرایط محرومیت و مشکلاتی که وجود دارد انجام می دهند چند برابر خبرنگاران سراسر کشور است.

محدثه حیدری گرجی افزود: رسانه در استان سیستان و بلوچستان پتانسیل های زیادی دارد که می تواند باعث ایجاد سرمایه گذاری در استان می شود و این موضوع توسعه اقتصادی استان را در پی دارد.

وی گفت: خبرنگاران وظیفه دارند به نقاط محروم بروند و مسائل و مشکلاتی را که کمتر دیده می شود نشان دهند تا مسئولین راهکار مناسب برای حل این مشکلات ارائه دهند.

وی افزود: باید تورهای خبرنگاری راه اندازی شود تا خبرنگاران استان های دیگر به این منطقه سفر کنند و از نزدیک این استان را ببینند و خیلی از مسائل برای آن ها روشن شود تا دیدگاه منفی که نسبت به سیستان و بلوچستان وجود دارد عوض شود و سپس با این نگاه، دیدگاه مردم را نسبت به این استان تغییر دهند

خبرنگار خبرگزاری فارس در سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: خبرنگاران وظایف مهمی در جامعه کنونی با توجه به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بر عهده دارند.

زرین اسکندری افزود: زحمات خبرنگاران در جامعه کمتر دیده می شود ولی با وجود این خدا را شاکریم که می توانیم در روشنگری ها، اطلاع رسانی ها و باورهای اجتماعی چیزی را که در لایه های پنهان جامعه است و دردها و آمال مردم را نشان می دهد به طور وضوح و بدون اعمال نظرات شخصی اطلاع رسانی کنیم و نتیجه و خروجی آن منجر به حل مشکل در جامعه شود.

وی گفت: در این استان خبرنگارانی هستند که سال ها زحمت کشیدند ولی از کوچکترین خدمات محروم بوده اند و هر سال فقط در روز خبرنگار از آن ها یاد می شوند و اگر شهید محمود صارمی را نداشتیم شاید همین روز هم وجود نداشت.

وی بیان داشت: مشکلات خبرنگاران ابعاد زیادی دارد که با بیان هر سال یکبار راه به جایی نمی برد و باید مسئولین استانی و کشوری در این حیطه وارد شوند تا بتوانند مشکلات این قشر را حل کنند.

وی گفت: همچنین برخی خبرنگاران در این استان با مشکل مسکن و بیمه مواجه هستند.

سردبیر ماهنامه طلوع زاهدان نیز اظهار داشت: خبرنگاران روزانه مسائل و مشکلات مختلف را در اخبار و گزارش های خود بازتاب می دهند اما کمتر پیش آمده تا مشکلات این قشر بازگو شود و هرسال فقط به مناسبت روز خبرنگار این مشکلات بیان می شود که نه تنها رفع نمی شود بلکه هر سال به آن افزوده نیز می شود.

علیرضا سنچولی افزود: رسالت خبرنگاری در جامعه آن قدر زیاد است که خبرنگاران همواره خود را سپر بلا می کنند تا بتواند اطلاع رسانی دقیقی برای مردم انجام دهد.

وی گفت: در این استان اکثر خبرنگاران بیمه نیستند و امنیت شغلی نیز ندارند و چنانچه با مشکلی مواجه شوند هیچکس از آن ها حمایت نمی کند و دستمزد ماهیانه آن ها بسیار کم است و حمایت خاصی هم اگر صورت گیرد فقط مربوط به 17 مرداد و روز خبرنگار است.

وی بیان داشت: باید جلسه هایی با خبرنگاران و سردبیران صورت گیرد و مشکلات آنان بررسی و جمع بندی شود و سپس در وزارتخانه مطرح شود تا مسئولین بیشتر به اهمیت این حرفه پی ببرند.

سردبیر ماهنامه طلوع زاهدان افزود: باید مسئولین فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست در دست هم دهند تا برنامه ریزی مدون و کلی برای حل و فصل مشکلات این قشر صورت گیرد.

وی در مورد تشکل های صنفی گفت: این تشکل ها در صورتی می توانند موفق عمل کنند که همه خبرنگاران دست در دست هم دهند تا بتوانند مشکلات را حل کنند.

کد مطلب 1379702

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