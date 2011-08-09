هوای گلستان بهاری شد/ عطش گرمای تابستان فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای پراکنده در مناطق مختلف در 24 ساعت گذشته موجب کاهش نسبی دما در سراسر استان گلستان شده است.

وضعیت کنونی هوای شهر گرگان مرکز استان گلستان، نیمه ابری است.

بر اساس اعلام هواشناسی گلستان در 24 ساعت گذشته 80 میلی متر بارندگی حوزه شهرستان مراوه تپه گزارش شده است.

همچنین میزان بارشهای حوزه پارک ملی گلستان در 24 ساعت گذشته 30 میلی متر بوده است.

پیش بینی نقشه های هواشناسی بر این است که شرایط ناپداری هوا در استان گلستان تا ظهر روز چهارشنبه تداوم داشته باشد.

بر اساس اعلام این سازمان، تا ظهر چهارشنبه آسمان گلستان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار موقتی، رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

همچنین در 24 ساعت گذشته مراوه تپه با حداقل 22 درجه سانتی گراد و بندرترکمن با 28 درجه سانتیگراد خنک ترین و گرمترین شهر گلستان گزارش شده است.

گلستان 25 شهر و 14 شهرستان دارد.