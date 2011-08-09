به گزارش خبرگزاری مهر، "آد فان لاین" و"یان پرونک" در مقاله ای در روزنامه "تراو" می نویسند: مردم ژاپن پس از ۶۶ سال که از انفجار بمب هسته ‌ای آمریکا می‌گذرد، همچنان با پیامدهای این موضوع روبرو هستند. با وجود این، هلند گزینه استفاده از بمب هسته‌ ای را همچنان باز نگاه داشته است. هلند هیچ گاه با سلاحهای هسته ‌ای خداحافظی نکرده است. زمان آن رسیده که هلند نیز گزینه استفاده از سلاح هسته‌ ای را از بین ببرد.



در ادامه این مطلب آمده است : با وجود آنکه تعداد زیادی از بمبهای هسته ‌ای در اختیار آمریکا و شوروی سابق قرار داشت، تعداد کشور‌های هسته‌ ای نیز افزایش پیدا کرد. امروزه بیش از ۲۰ هزار بمب هسته‌ای در ۹ کشور جهان وجود دارند. احتمال افزایش تعداد کشور‌های هسته‌ای در آینده زیادی است. ما در هلند خطر و تهدید بمبهای هسته‌ای را فراموش کرده ایم. اما دو سال پیش امید ما به خلع سلاح هسته‌ای و ازبین رفتن این سلاح وحشتناک از جهان، افزایش یافت. باراک اوباما اعلام کرد خلع سلاح هسته‌ای یکی‌ از اهداف مهم سیاست خارجی اوست. شورای امنیت نیز در همان سال اعلام کرد خواهان خلع سلاح هسته‌ای در جهان است.



این دو نویسنده در ادامه مطلب خود می نویسند: آمریکا و روسیه سال گذشته توافقنامه جدیدی درباره کنترل سلاحهای هسته‌ای امضا کردند. کشور‌های عضو ناتو نیز در حال مذاکره برای کاهش تعداد سلاحهای هسته‌ای هستند.

در مطلب روزنامه تراو آمده است : با وجود آنکه هلند طبق قوانین بین المللی اجازه داشتن سلاح هسته‌ ای را ندارد، اما ایالات متحده تعدادی از بمبهای هسته ‌ای خود را در هلند ذخیره کرده است. علاوه بر این، خلبانهای نظامی هلند در آموزش شلیک این بمبها شرکت می کنند. هلند زیر چتر هسته‌ ای آمریکا ایستاده است. درصورتی‌ که ناتو دستور استفاده از سلاح هسته ‌ای آمریکا را بدهد، هلند در کشتن انسانهای بیگناه شرکت خواهد کرد، زیرا بخشی از سلاحهای هسته ‌ای آمریکا در هلند ذخیره شده است. یا حتی امکان دارد خلبانهای نظامی هلند در پرتاب این بمبهای شرکت کنند.



هلند بارها اعلام کرده استفاده از بمب هسته‌ای و کشتن دهها هزار انسان بیگناه قابل توجیه نیست، اما نکته قابل توجه این است که هلند گزینه استفاده از این سلاح را همواره روی میز نگاه داشته است. هلند هیچ گاه داشتن سلاح هسته‌ای و ذخیره آن را محکوم نکرده است. هلند باید در نخستین گام برای خروج ذخایر آمریکا از خاک هلند تلاش کند. در ادامه، هلند باید داشتن سلاح هسته‌ ای را محکوم کند، اما متأسفانه ما در آینده نزدیک شاهد چنین موضوعی نخواهیم بود.

درپایان این مطلب آمده است: ما هرساله درمراسم یادبود قربانیان هیروشیما شرکت می‌کنیم،اما می دانیم که احتمال دارد کشوری برای بار دیگر از چنین سلاحی استفاده کند. ما معتقدیم تهدید کشور‌ها با این سلاح نیز قابل توجیه نبوده و مانند استفاده از این سلاح، موضوعی غیر قابل پذیرش و غیر اخلاقی‌ است. دولت هلند باید هرگونه استفاده از سلاح هسته ‌ای را رد کند.