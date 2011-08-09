متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران 17 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت: قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط در چهار ماهه نخست امسال به 485 دلار رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 72/17 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در این مدت به 13 میلیارد و 330 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55/42 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: وزن این میزان صادرات غیرنفتی کشورمان 24 میلیون و 375 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 65/13 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد صادرات غیرنفتی کشورمان را بدون احتساب میعانات گازی 10میلیارد و 220 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بدون احتساب میعانات گازی صادرات غیرنفتی کشورمان 83/27 درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران درخصوص میزان واردات گفت: در چهارماهه نخست سالجاری 10میلیون و 865 هزار تن انواع کالا به ارزش 18 میلیارد و 386 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات به لحاظ وزن 45/29 درصد و از نظر ارزش 47/3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گفته معمارنژاد، در این مدت عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان به ترتیب شامل «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده» به ارزش 797 میلیون و 700 هزار دلار و سهم ارزشی 81/7 درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش 734 میلیون و 800 هزار د لار و سهم ارزشی 19/7 درصد و «بوتان مایع شده» به ارزش 465 میلیون و یکصد هزار دلار و سهم ارزشی 55/4 درصد بوده است.

همچنین در مدت یاد شده «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» با 861 میلیون دلار عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود.

پس از آن نیز به ترتیب «دانه ذرت دامی» با 390 میلیون دلار و «برنج» با 331 میلیون دلار عمده‌ترین کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.



معمارنژاد همچنین درخصوص عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی گفت: در چهار ماهه نخست امسال چین با واردات یک میلیارد و 805 میلیون دلار عمده‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی بوده است و 66/17 درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز کشورهای امارات متحده عربی با اختصاص 16 درصد، عراق با 39/12 درصد، هند با 261/9 درصد و سنگاپور با 18/5 درصد قرار دارند.

به گفته رئیس کل گمرک ایران امارات متحده عربی، چین، آلمان، جمهوری کره و ترکیه نیز به ترتیب عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در مدت یاد شده بوده‌اند.