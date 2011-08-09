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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران 17 درصد افزایش یافت

متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران در چهار ماهه نخست امسال 17.72 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت: قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط در چهار ماهه نخست امسال به 485 دلار رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 72/17 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در این مدت به 13 میلیارد و 330 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55/42 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: وزن این میزان صادرات غیرنفتی کشورمان 24 میلیون و 375 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 65/13 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد صادرات غیرنفتی کشورمان را بدون احتساب میعانات گازی 10میلیارد و 220 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بدون احتساب میعانات گازی صادرات غیرنفتی کشورمان 83/27 درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران درخصوص میزان واردات گفت: در چهارماهه نخست سالجاری 10میلیون و 865 هزار تن انواع کالا به ارزش 18 میلیارد و 386 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات به لحاظ وزن 45/29 درصد و از نظر ارزش 47/3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گفته معمارنژاد، در این مدت عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان به ترتیب شامل «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده» به ارزش 797 میلیون و 700 هزار دلار و سهم ارزشی 81/7 درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش 734 میلیون و 800 هزار د لار و سهم ارزشی 19/7 درصد و «بوتان مایع شده» به ارزش 465 میلیون و یکصد هزار دلار و سهم ارزشی 55/4 درصد بوده است.

همچنین در مدت یاد شده «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» با 861 میلیون دلار عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود.
پس از آن نیز به ترتیب «دانه ذرت دامی» با 390 میلیون دلار و «برنج» با 331 میلیون دلار عمده‌ترین کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.
 
معمارنژاد همچنین درخصوص عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی گفت: در چهار ماهه نخست امسال چین با واردات یک میلیارد و 805 میلیون دلار عمده‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی بوده است و 66/17 درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز کشورهای امارات متحده عربی با اختصاص 16 درصد، عراق با 39/12 درصد، هند با 261/9 درصد و سنگاپور با 18/5 درصد قرار دارند.

به گفته رئیس کل گمرک ایران امارات متحده عربی، چین، آلمان، جمهوری کره و ترکیه نیز به ترتیب عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در مدت یاد شده بوده‌اند.

کد مطلب 1379707

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