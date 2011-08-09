سود بازرگانی تلفن همراه 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابلاغ کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی دولت خبرداد و گفت:هیئت وزیران در جلسه 16 مردادماه 1390 بنا به پیشنهاد این ستاد، سود بازرگانی گوشی تلفن همراه را از 21 درصد به شش درصد کاهش داد که این مصوبه یکی از اقدامات اساسی دولت در پیشگیری و کنترل قاچاق این کالا محسوب می‌شود.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: من بعد واردکنندگان قانونی و نمایندگی‌های مجاز گوشی تلفن همراه موظفند که نسبت به واردات قانونی برای تامین نیاز بازار اقدام کنند.



وی گفت: همچنین مسئولان اتحادیه مربوطه و شورای اصناف هم باید با واحدهای صنفی که مبادرت به عرصه گوشی تلفن همراه غیرمجاز و قاچاق می‌کنند، برخورد قانونی کنند.