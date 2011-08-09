بالگرد آمریکایی در تله طالبان گرفتار شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سانحه سقوط بالگرد آمریکایی در جمعه گذشته به دلیل فریب خوردن نیروهای آمریکایی از شبه نظامیان طالبان رخ داده است.

بر این اساس، طالبان طبق نقشه ای خبر دروغین دیدار سران خود از جمله "قاری طاهر" را به اطلاع آمریکاییها رسانده و در مسیر بالگردی که ماموریت ترور آنها را داشته، کمین گذاشته اند.

این در حالی است که بالگردی که روز جمعه در افغانستان ساقط شد حامل 22 نفر از تفنگداران دریایی یگان ویژه موسوم بهNavy Seals، پنج عضو یگان ویژه ارتش آمریکا و 7 نیروی یگان واکنش سریع افغان به همراه یک تحلیلگر بود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه این عملیات توسط شبه نظامیان طالبان به رهبری "قاری طاهر" و همکاری چهار نفر از نیروهای پاکستانی انجام شده بود.

در این عملیات بالگرد مدل چینوکس که نسبت به بالگردهای بلک هاوکس بزرگتر بوده و سرعت کمتری دارند مورد استفاده قرار گرفته و از این رو برای طالبان مورد مناسبتری برای هدف قرار دادن بوده است.

این گزارش همچنین از انجام این عملیات توسط طالبان ابراز شگفتی کرده و از امکان دستیابی شبه نظامیان به سلاحهای پیشرفته تر خبر داده است.