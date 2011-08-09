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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

در سربیشه/

دو هزار خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند

دو هزار خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد سربیشه شهرستان سربیشه گفت: دو هزار و 228 خانوار زیرپوشش خدمات حمایتی این نهاد در سربیشه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مولایی در دیدار با خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد اظهار داشت: شهرستان سربیشه دو هزار و 228 خانوار زیرپوشش خدمات حمایتی دارد که 44 درصد آن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.

رئیس کمیته امداد سربیشه با اشاره به اینکه تعداد 436 یتیم نیازمند در شهرستان سربیشه وجود دارد از خیران و نیکوکاران خواست تا در زمینه اکرام ایتام و اطعام محرومان در ایام ماه مبارک با این نهاد همکاری کنند.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز گفت: نهاد کمیته امداد یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است.

سید علیرضاحسینی اظهار داشت: به تدبیر هوشمندانه وعالمانه حضرت امام، امروزه ما شاهد خدمات و برکات ارزشمند این نهاد مقدس در سطح جامعه اسلامی هستیم.

در پایان این دیدارها، ضمن اهدای سبد غذایی به خانوارها در مورد رفع مشکلات آنها قول مساعد داده شد.

کد مطلب 1379719

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