گزارش اقدامات هیئت نظارت بر مقررات زدایی به رئیس جمهور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی ضمن ارایه عملکرد مثبت هیئت مزبور از زمان شکل گیری آن در سال 1387، اقدامات صورت گرفته از سوی این هیئت طی برگزاری چندین جلسه در حوزه مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی و همچنین بهبود فضای کسب و کار را قابل قبول، ارزیابی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به کارگروه پیش بینی شده در ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آغاز فعالیت این کارگروه را موجب تکمیل فعالیتهای هیئت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در کشور و حرکت عظیمی برای زدودن تنگناهای پیش روی فعالان اقتصادی دانست و خواهان صدور دستور برای تسریع اجرایی شدن این حکم و تشکیل کار گروه مورد نظر شد.

