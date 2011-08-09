روز خبرنگار امسال هم گذشت/ مشکلاتی که همچنان باقیست!

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران فعال شهرستان پلدختر معتقدند که فعالان عرصه خبر رسانی در این شهرستان با مشکلات فراوان و عدیده ای مواجه هستند که لازم است طرح های ویژه ای برای رفع آنها اجرایی شود.

نماینده روزنامه جام جم شهرستان پلدختر ضمن تبریک روز 17 مرداد اظهارداشت: به طور مسلم انجام وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی صحیح در عصر پرتلاطم ارتباطات و زحمات بی قفه این قشر فرهیخته لایق قدردانی است.

غلامرضا مهرابی افزود: شهید "محمود صارمی" با نثار جان خود به حرفه خبرنگاری تقدس بخشید چرا که تعهد، تخصص، ایثارگری و از جان گذشتگی از ویژگی‌های این شهید بزرگوار بود و سبب شد، روز خبرنگار در اذهان همگان زنده بماند.

وی به مشکلات خبرنگاران اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز اهمیت جذب آگهی بیشتر از اطلاع رسانی شده است به گونه ای که خبرنگاران نشریات به عنوان ویزیتور عمل می کنند که این امر شان و جایگاه خبرنگار را دچار خدشه می کند و این روند نیاز به اصلاح دارد.

وی نبود درآمد کافی را یکی از عمده ترین مشکلات خبرنگاران دانست و افزود: برای بالا بردن کیفیت فعالیت های رسانه ها دولت باید از خبرنگاران فعال حمایت های ویژه ای داشته باشد.

مهرابی از اقدامات دولت در طی سالهای اخیر قدردانی کرد و تصریح کرد: دولت احمدی نژاد گام های مثبتی را در جهت اعطای تسهیلات به خبرنگاران برداشته است که می طلبد این روی استمرار داشته باشد.

وی همچنین با تاکید بر حساسیت امر اطلاع رسانی، اظهار داشت: هدف خبرنگار باید اهداف والای نظام اسلامی و حل مشکل مردم باشد و صداقت و امانتداری را مهمترین اصل برای خود قرار دهد.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان پلدختر نیز ضمن تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را پیشتازان عرصه های فرهنگی و سربازان گمنام این عرصه دانست و گفت: خبرنگاران، سفیران عرصه اطلاع رسانی هستند که با تمام توان و تلاش در این عرصه گام برمی دارند.

فاطمه مهرابی از حرفه خبرنگاری بعنوان حرفه ای حساس و خاص نام برد و گفت: خبرنگاران می بایست با بیان و پوشش مطلوب حقایق و انعکاس مشکلات تلاش کنند که مردم بخوبی در جریان وقایع روز منطقه و محیط شان قرار گیرند.

خبرنگار خبرگزاری ایرنا پلدختر بر امانتداری خبرنگاران در پوشش و انعکاس اخبار تاکید کرد و گفت: البته خبرنگاران باید در کنار نقد منصفانه، انصاف را نیز رعایت کنند چرا که منتقدان در صورتی موفق خواهند بود که تمام جوانب را ببینند.

خبرنگار روزنامه قدس در شهرستان پلدختر نیز در این رابطه گفت: خدمات ارزشمند این سربازان پر افتخار خط مقدم اطلاع رسانی اجتناب ناپذیر بوده و نقش آنان در ایجاد نشاط سیاسی، امید و خودباوری در بین آحاد جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی از رسانه ها به عنوان راه‌های تنفس یک جامعه یاد کرد و گفت: رسانه‌ها پل‌های ارتباطی بین توده مردم، نخبگان و پیشتازان عرصه ایمان و آگاهی‌اند و در واقع خبرنگاران مهندسان فرهنگی افکار عمومی هستند.

این خبرنگار پلدختری نبود امنیت شغلی را یکی از مشکلات خبرنگاران عنوان کرد و اظهار داشت: تامین امنیت شغلی می تواند بهترین خبر برای این قشر فرهیخته جامعه باشد.

وی افزود: حرفه خبرنگاری باید توام با امنیت شغلی باشد که در برخی مواقع این مسئله برای خبرنگاران به یک دغدغه بزرگ تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: امنیت در شغل خبرنگاری اگر مخدوش شود باعث داشتن استرس و اضطراب در خبرنگار می شود که در کیفیت کار او تاثیر گذار است.

خبرنگار روزنامه قدس در پلدختر گفت: با وجود اینکه خبرنگار در انجام رسالت خطیر خود از جان و دل مایه گذاشته و از هیچ کوششی دریغ نمی کند اما مسئولان و متولیان امر توجهی به این موضوع ندارند.

وی از ندادن هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران فعال شهرستان گلایه کرد و افزود: با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت سه میلیون ریال برای خبرنگاران مجرد و چهار میلیون ریال برای خبرنگاران متاهل متاسفانه هنوز این هدیه به خبرنگاران فعال شهرستان تحویل داده نشده است که این تبعیض در اعطای هدیه انگیزه را از خبرنگاران ساعی و تلاشگر می گیرد زیرا سلیقه ای عمل کردن برخی مسئولان ذی ربط در اهدای هدایا و تبعیض بین خبرنگاران شایسته نیست.

وی تصریح کرد : با توجه به رویکرد فرهنگی دولت بودجه‌های خوبی به این حوزه اختصاص می‌یابد اما در تقسیم بودجه بسیاری از ادارات و نهادها مدعی کار فرهنگی می‌شوند و باید مسئولان در این خصوص به خبرنگاران به عنوان پایه ریزان اقدامات فرهنگی در کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.

خبرنگار روزنامه قدس شهرستان پلدختر از نبود بیمه خبرنگاران انتقاد کرد: خبرنگاران فعال شهرستان با مراجعات مکرر به اداره فرهنگ و ارشاد هنوز موفق نشده اند تحت پوشش بیمه قرارگیرند که جا دارد مسئولان ذی ربط در زمینه بیمه کردن خبرنگاران تدابیری بیاندیشند.

وی همچنین نبود تشکل های حمایتی و صنفی، مشکلات مادی، نداشتن مسکن، عدم امکانات رفاهی، نبود ابزار و امکانات و تجهیزات خبری و نبود آموزش و دوره خبرنگاری را از مهمترین مشکلات خبرنگاران فعال شهرستان پلدختر برشمرد.