تیم ایران موفق به شکست هند شد/ اطمینان به صعود شاگردان ست کوویچ

به گزارش خبرگار مهر، در ادامه شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان و برای تعیین مقام های پنجم تا هشتم این دوره از رقابت‌ها، تیم والیبال جوانان ایران امروز سه شنبه در شهر ریودوژانیرو به مصاف هند رفت و با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد. تیم کشورمان در این دیدار با نتایج 25 بر 11، 25 بر 22 و 25 بر 14 حریف خود را شکست داد.

تیم والیبال جوانان ایران با کسب این پیروزی آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان را روز چهارشنبه و برای کسب عنوان پنجم یا ششم این رقابت‎ها و مقابل برنده دیدار تیم‏های برزیل و اسپانیا برگزار می‎کند. برزیل و اسپانیا امشب به مصاف هم می‎روند.

بدین ترتیب تیم والیبال جوانان ایران با حداقل یک پله صعود نسبت به دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان می‌دهد. تیم والیبال جوانان ایران که با سرمربیگری مصطفی کارخانه در مسابقات 2009 قهرمانی جهان (هند) شرکت کرده بود با چهار پله سقوط در رده هفتم قرار گرفت.

شانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان روز چهارشنبه در برزیل به پایان می‌رسد.