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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

سردار شریف:

اطلاع رسانی منصفانه توانایی سپاه موجب اعتراف دشمن به اقتدار ایران شده است

اطلاع رسانی منصفانه توانایی سپاه موجب اعتراف دشمن به اقتدار ایران شده است

مسئول روابط عمومی سپاه با اشاره به اعتراف تحلیل گران سیاسی و کارشناسان رسانه ای دنیا به اقتدار روز افزون ایران گفت: اطلاع رسانی منصفانه، صحیح و شفاف و بدور از هرگونه غرض از توانمندی و ظرفیت های بالای سپاه، موجب اعتراف جبهه دشمن به اقتدار و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده و این امر جز با تلاش هوشمندانه و بصیرت خبرنگاران امکان پذیر نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در مراسم تجلیل از خبرنگاران روابط عمومی این نهاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار و تقدیر از مجاهدت ها و زحمات بی دریغ خبرنگاران در فرآیند اطلاع رسانی عملکرد، دستاوردها و توانمندیهای سپاه اظهار داشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران کانون بیداری اسلامی و منشا بسیاری از تحولات شگرف در منطقه و جهان بوده، همواره مورد رصد جدی امپراطوری رسانه ای غرب قرار دارد.

وی با اشاره به قدرت و نفوذ روزافزون جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه آن در افکار عمومی آزاداندیشان دنیا، افزود: هر قدر که اقتدار نظام ما در جهان افزون تر می شود توطئه ها و فتنه های دشمنان به خصوص امپریالیسم رسانه ای غرب و صهیونیست ها نسبت به انقلاب اسلامی و مولود خجسته و مقتدر آن یعنی سپاه پاسداران بیشتر شده و هجمه های تبلیغاتی سنگینی را علیه پاسداران انقلاب و تلاشگران واقعی عرصه دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی شاهد هستیم.

سردار شریف خبرنگاران را افسران برجسته جنگ نرم رسانه ای با استکبار خواند و تصریح کرد: رسانه ها به عنوان اهرمی نیرومند برای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه عهده دار رسالتی سترگ بوده و خبرنگاران متعهد، دلسوز و منصف، افسران برجسته عرصه جنگ نرمی هستند که امپراطوری رسانه ای غرب با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه دین، انقلاب، ارزشها و آرمان های ما به راه انداخته است.

وی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منشاء خدمات و برکات ارزنده برای ملت غیور ایران عنوان کرد و ادامه داد: ملت ایران 33 سال قبل به رهبری حضرت امام (ره) انقلابی را به پیروزی رساندند که بخشی از آثار و برکات آن امروز در قالب تشکل عظیم و مردمی سپاه تجلی نموده و منشاء خدمت رسانی، سازندگی، محرومیت زدایی ، پیشرفت و تعالی میهن اسلامی مان شده است.

مسئول روابط عمومی سپاه با اشاره به اعتراف تحلیل گران سیاسی و کارشناسان رسانه ای دنیا به اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی و روند سریع پیشرفت های آن گفت: اطلاع رسانی منصفانه، صحیح و شفاف و بدور از هرگونه غرض از توانمندی و ظرفیت های بالای سپاه، موجب اعتراف جبهه دشمن به اقتدار و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده و این امر جز با تلاش هوشمندانه و بصیرت شما خبرنگاران امکان پذیر نبوده است.

سردار شریف با انتقاد از برخی رویکردها که معتقد به انعکاس نقاط ضعف و جنبه های منفی برخی کارکردها بوده و در این راه نیز به نقدهای غیرمنصفانه در امر خبر رسانی متوسل شده اند اظهار داشت: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران کشوری مقتدر بوده و تحت لوای رهبری حکیم و فرزانه مسیر تعالی و پیشرفت را طی می کند، مطلوب است اخبار امیدوارکننده و نشاط انگیز و بدور از جنجال افکنی و تفرقه از دستاوردهاو کارکردهای مثبت نظام و پیشرفت‌های روزافزون و مقتدرانه آن در عرصه های مختلف سیاسی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی در اولویت اطلاع رسانی خبرنگاران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: خبرنگاران ما باید خود را در چارچوب نظام ارزشی حاکم بر جامعه تعریف کرده و با ارتقاء سطح دانایی و توانایی حرفه ای ، سعی کنند در جایگاه و نقشی که در تراز انقلاب و در شأن پیشتازی ملت ایران در عرصه بیداری اسلامی و تحولات منطقه ای و جهانی برای آنان قابل انتظار است قرار گیرند.

سردار شریف در پایان با یادآوری مجاهدت های فعال عرصه خبر در دوران دفاع مقدس اطلاع رسانی منصفانه و متعهدانه را همانند جهاد در راه خداوند متعال توصیف کرد و گفت: خبرنگاران متعهد و دلسوز باید با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری که نقش بسزایی در افزایش بصیرت و دشمن شناسی دارد به تعهد و رسالت خطیر خود در اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی و مقابله با هجمه های رسانه ای دشمن عمل کرده و با برافراشتن پرچم آگاهی بخشی، اقشار و آحاد مختلف مردم بویژه نسل جوان را نسبت به مسائل روز و دامنه تهدیدات و ترفندهای دشمنان آگاه و هوشیار سازند.

کد مطلب 1379728

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