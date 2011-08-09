بهره برداری از دو چاه آب در اشتهارد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی روز سه شنبه در حاشیه افتتاح چند کارخانه در اشتهارد با اعلام این خبر افزود: آب یکی از چاههایی که امروز به بهره برداری می رسد شیرین است.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد شش برابری صادرات غیرنفتی بعد از سال 84 گفت: در دولت نهم و دهم با تلاشهایی که صورت گرفت ظرفیت تولید افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد کالاهای کشورهای عربی وارداتی است ابراز امیدواری کرد فکر ایرانی این بازار را اشباع کند.

فرهادی تاکید کرد: شهرک صنعتی اشتهارد پتانسیل فراوانی برای ایجاد اشتغال دارد و باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.

وی در پایان از بهره برداری دو چاه آب وافزایش ظرفیت آب در اشتهارد خبر داد و اظهار داشت: آب یکی از چاهها شیرین است.