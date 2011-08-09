لبنان از حقوق مسلم خود کوتاه نمی آید/اسرائیل زبان زور می فهمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" تاکید کرد: حقوق دریایی ما مساوی حقوق زمینی مان است و از آن کوتاه نمی آییم هر کسی می خواهد ما را بیازماید، امتحانش مجانی است.

وی افزود: آمادگی ما برای حمایت از کیان دریایی و زمینی به مفهوم وحدت ارتش، مردم و مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است. تجربه ثابت کرده است که اسرائیل چیزی جز زبان زور نمی فهمد.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: شورای امنیت نمی تواند اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، زیرا با آن همدست است و قطعنامه های بین المللی نیز بیهوده است، زیرا همانند جوهری بر روی کاغذ و فاقد ارزش است.

وی خاطر نشان کرد : دولت لبنان چهار محور اساسی را دنبال می کند : نخست، موضوع نفت و گاز که نیازمند برنامه مدون برای استفاده بهینه از ثروتهای نفتی و گازی است.

دوم، موضوع برق است که به بازنگری جدی نیاز دارد.سوم، مبارزه با فساد مالی و اداری و چهارم حل مشکلات اجتماعی و معیشتی انباشته شده است که باید راه حلی برای آنها بیابد یا نقشه راهی برای بهبود اوضاع زندگی مردم،ایجاد شغل و دیگر اقدامات رفاهی تهیه شود.