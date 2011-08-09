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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در استان کرمانشاه 52 درصد است

پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در استان کرمانشاه 52 درصد است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در استان 52.2 درصد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعداز ظهر سه شنبه در این جلسه با اشاره به لزوم تسریع در انجام پروژه های مختلف مسکن مهر در استان،اظهار داشت: تکمیل پروژه ای مسکن مهر و تسریع در زمان تحویل این پروژه ها بیاد در دستور کار پیمانکاران قرار گیرد.

سید دادوش هاشمی با بیان اینکه مسئولان و پیمانکاران باید همزمان با احداث مسکن مهر به فکر آب،برق و گاز این واحدها نیز باشند، گفت: مسئولان و مجریان متوجه باشند هنگام افتتاح پروژه های مسکن مهر انشعابات آب، برق، گاز و تلفن قابل بهره برداری و استفاده باشند.

وی افزود: هم اکنون برخی از پروژه های مسکن مهر استان مشکل تامین آب، برق و گاز دارند که این موضوع باعث تاخیر در زمان تحویل شده است.

در ادامه این جلسه طهماسب نجفی سرپرست معاونت عمرانی  استانداری کرمانشاه نیز اظهار داشت: اصل اساسی در پروژه های مسکن مهر کنترل و نظارت منجر به اجرای با کیفیت مطلوب است و اگر نظارت مطلوب و دوره ای انجام نشود پرداخت تسهیلات منتفی خواهد شد.

در این جلسه مشکل پروژه های مسکن مهر در شهرستانهای مختلف استان بررسی و در خصوص چگونگی رفع آنها  دستورات لازم صادر شد.

کد مطلب 1379747

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