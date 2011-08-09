استاندار قزوین روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر احمد عجم استاندار قزوین به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریکی صادر کرد.



در این پیام آمده است: عصر حاضر را عصر حاکمیت اطلاعات بر پایه تفکر و امکانات رسانه ای قدرت ها و سطح حوزه نفوذ وجوه مختلف آن با همه ابعادش را بسیار وسیع و عمیق بدون مرز می دانند و با آنکه عمده این توان و امکانات در خدمت اهداف غیرالهی دولتهای غیرمردمی در مقابل اراده انسانهای آزاده بکار گرفته می شود، موج بیداری ملت ها این نظام به ظاهر شکست ناپذیر را تحت تاثیر خود قرار داده و تعاریف جدید را به دنیا عرضه می دارد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: انقلاب اسلامی ایران به عنوان پیشرو کشورهای اسلامی، نمونه بارز تعالی رسانه در خدمت به ارزشها و حاکمیت خدا را در مقابل چشمان حیرت زده اهل عالم قرار داده و در این راه انسانهای پاک و خداباور با گذشت جان خود حقانیت این راه الهی را به اثبات رساندند و تاریخ گواه این نقطه عطف در سرگذشت دنیای اسلام، برای آیندگان خود خواهد بود.

استاندار در ادامه پیام خود 17 مرداد را یادآور تعهد و شجاعت شهید محمود صارمی یکی از صدها خبرنگار آگاه و آگاهی بخش میهن عزیزمان و و روز خبرنگار یاد کرده و افزوده است: این مناسبت را به اصحاب رسانه و مردم عزیز و آگاه استان قزوین تبریک عرض می کنیم و به نوبه خود توفیق این قشر خدوم و پرتلاش را در جهت اطلاع رسانی و بیان موفقیتهای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و افزایش سطح آگاهی و امیدواری در بین مردم از خداوند دانای حکیم مسئلت کرده و برای تحقق این هدف مهم بر همکاری و تعامل نزدیک، شفاف و مستمر دستگاههای اجرایی استان با اصحاب رسانه و خبر تاکید می کنم.