تجلیل از خبرنگاران و عکاسان ورزشی تبریز توسط باشگاه ماشین سازی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از زحمات و تلاش های ورزشی نویسان وعکاسان ورزشی مطبوعات تبریز تقدیر شد.



در این مراسم همچنین جوایز تیم های اول تا چهارم نخستین دوره رقابت های مینی فوتبال جام "رسانه و سلامت" توسط افشین دبیری مدیرعامل و فرزین دبیری قائم مقام مدیرعامل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز اهدا شد.



در این آیین ویژه که به مناسبت "17 مرداد روز خبرنگار" در محل آکادمی باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز ترتیب یافته بود مسئولان این باشگاه، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب تلاشگر رسانه های ورزشی به سوالات ورزشی نویسان در رابطه با تیم فوتبال و جدید ترین تحولات خبری مربوط به ماشین سازی پاسخ دادند.



در این ویژه برنامه که از سوی روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز ترتیب یافته بود، جمعی از خبرنگاران ورزشی استان به بیان دیدگاه های خود بمناسبت روز خبرنگار و باشگاه ماشین سازی دبیری پرداختند.



نخستین دوره مسابقات مینی فوتبال جام "رسانه و سلامت" با شرکت تیم های بیمارستان بین المللی تبریز، خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، انجمن ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی مطبوعات استان و ایرنا (مرکز تبریز) با مدیریت واحد روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز برگزار شد.



