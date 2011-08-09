کمیته حقیقت یاب بحرین بازیچه رژیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مخالفان رژیم آل خلیفه مقیم خارج با صدور بیانیه ای اعلام کردند: کمیته حقیقت یاب ثابت کرده است که ابزاری در دست رژیم بحرین است به ویژه اینکه "محمود بسیونی" رئیس این کمیته وجود شکنجه در زندانهای بحرین را رد کرده است.

در این بیانیه آمده است : ما مخالفت خود را با گفتگوهای ملی که شکست آن به سرعت ثابت شد، از همان ابتدا اعلام کردیم.حوادث سیاسی اخیر بحرین ثابت کرده است که رژیم بحرین فقط راهکار سرکوب امنیتی را در سرلوحه قرار داده است.

دربیانیه فوق آمده است : سیاست مدارای آمریکا و دیگر کشورهای غربی با رژیم مستبد و سرکوبگر بحرین با انگیزه حمایت از منافع آنها در منطقه دنبال می شود.سیاست وقت کشی مقامات بحرین برای همه آشکار شده است و مردم بحرین از خواسته های بر حق خود عقب نشینی نمی کنند.

بر اساس این بیانیه، مردم خواستار اصلاحات سیاسی ریشه ای و فراگیر هستد و هویت ملی مردم بحرین موضوعی نیست که قابل مسامحه و بازیچه ای برای تثبیت نظام باشد.

شایان ذکر است که بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین گفته بود که شکنجه و زور علیه زندانیان بی اساس است و اگر هم باشد خیلی محدود است.