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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

هوای امروز تهران آلوده است

هوای امروز تهران آلوده است

براساس گزارش های دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح 18 مردادماه گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا152 و آلاینده اصلی ذرات معلق(PM2.5) است.


این مرکز خاطر نشان کرد: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین وطولانی خودداری کنند همچنین به عموم مردم توصیه می شود فعالیت سنگین و طولانی مدت خود رادر هوای آزاد حتی الامکان کاهش دهند.

 

کد مطلب 1379755

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