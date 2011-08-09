هوای امروز تهران آلوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح 18 مردادماه گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا152 و آلاینده اصلی ذرات معلق(PM2.5) است.



این مرکز خاطر نشان کرد: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین وطولانی خودداری کنند همچنین به عموم مردم توصیه می شود فعالیت سنگین و طولانی مدت خود رادر هوای آزاد حتی الامکان کاهش دهند.



