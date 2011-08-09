به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری ایجاد معاونت پرورشی را در بخش استثنایی اتفاق مبارکی دانست و تاکید کرد: در این حوزه باید فعالیت های آموزشی و پرورشی به هم آمیخته باشند.



وی افزود: در بخش آموزش و پرورش استثنایی تا وقتی پرورش نباشد، آموزش اتفاق نمی‌افتد.



وی، همچنین غرفه مربوط به دانش‌آموزان استثنایی در نمایشگاه قرآن را یکی از جذاب‌ترین غرفه‌های بخش آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های قرآنی به طور جدی در آموزش و پرورش استثنایی دنبال می‌شود.

