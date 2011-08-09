به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری ایجاد معاونت پرورشی را در بخش استثنایی اتفاق مبارکی دانست و تاکید کرد: در این حوزه باید فعالیت های آموزشی و پرورشی به هم آمیخته باشند.
وی افزود: در بخش آموزش و پرورش استثنایی تا وقتی پرورش نباشد، آموزش اتفاق نمیافتد.
وی، همچنین غرفه مربوط به دانشآموزان استثنایی در نمایشگاه قرآن را یکی از جذابترین غرفههای بخش آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: فعالیتهای قرآنی به طور جدی در آموزش و پرورش استثنایی دنبال میشود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت:با هدف گسترش فعالیتهای قرآنی، معاونت پرورشی در آموزش و پرورش استثنایی کشور ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری ایجاد معاونت پرورشی را در بخش استثنایی اتفاق مبارکی دانست و تاکید کرد: در این حوزه باید فعالیت های آموزشی و پرورشی به هم آمیخته باشند.
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