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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

معاونت پرورشی در آموزش و پرورش استثنایی کشور ایجاد می‌شود

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت:با هدف گسترش فعالیت‌های قرآنی، معاونت پرورشی در آموزش و پرورش استثنایی کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری ایجاد معاونت پرورشی را در بخش استثنایی اتفاق مبارکی دانست و تاکید کرد: در این حوزه باید فعالیت های آموزشی و پرورشی به هم آمیخته باشند.

وی افزود: در بخش آموزش و پرورش استثنایی تا وقتی پرورش نباشد، آموزش اتفاق نمی‌افتد.

وی، همچنین غرفه مربوط به دانش‌آموزان استثنایی در نمایشگاه قرآن را یکی از جذاب‌ترین غرفه‌های بخش آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های قرآنی به طور جدی در آموزش و پرورش استثنایی دنبال می‌شود.
 

کد مطلب 1379757

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