  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

سامانه آموزشی تلفن همراه ویژه زائران ایرانی حج امسال راه‌اندازی شد

معاونت آموزشی مرکز پزشکی حج و زیارت از راه اندازی سامانه آموزشی تلفن همراه ویژه زائران ایرانی حج امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضا طباطبایی با بیان اینکه تلفن همراه، دسترسی زائران به آموزش های الکترونیکی را تسهیل می کند، افزود: این شیوه یادگیری می تواند مستقل از زمان و مکان و همیشه در دسترس زائران باشد.

طباطبایی، هدف از راه اندازی این سامانه را در دسترس قراردادن آسان محتواهای آموزشی سلامت ویژه زائران ایرانی دانست و گفت: هم اکنون این امکان در معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج فراهم شده است که محتواهای آموزشی سلامت را به شیوه الکترونیک در اختیار زائر از طریق تلفن همراه قرار دهند.

به گفته وی، این محتواهای آموزشی به زبان کاملا ساده و در قالب انیمیشن، صدا، تصویر و جذابیت‌های آموزشی ارائه خواهد شد.

 

کد مطلب 1379759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها