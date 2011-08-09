به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضا طباطبایی با بیان اینکه تلفن همراه، دسترسی زائران به آموزش های الکترونیکی را تسهیل می کند، افزود: این شیوه یادگیری می تواند مستقل از زمان و مکان و همیشه در دسترس زائران باشد.



طباطبایی، هدف از راه اندازی این سامانه را در دسترس قراردادن آسان محتواهای آموزشی سلامت ویژه زائران ایرانی دانست و گفت: هم اکنون این امکان در معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج فراهم شده است که محتواهای آموزشی سلامت را به شیوه الکترونیک در اختیار زائر از طریق تلفن همراه قرار دهند.



به گفته وی، این محتواهای آموزشی به زبان کاملا ساده و در قالب انیمیشن، صدا، تصویر و جذابیت‌های آموزشی ارائه خواهد شد.



