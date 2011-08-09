ایران یکی از آزادترین کشورهای دنیا برای خبرنگاران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، سیدمجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیسجمهور در مصاحبه با روزنامه ژاپنی «ماینیچی» در خصوص موضوع هستهای کشورمان گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هستهای در چارچوب قانون، معاهده انپیتی و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است و تاکنون به تمام تکالیف و وظایف خود نیز عمل کردهایم به همین علت ملت ایران از حقوق خود در این زمینه که در چارچوب قانون تعریف شده عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه مواضع غرب در قبال موضوع هستهای ایران حقوقی و منطقی نبوده و بیشتر با رویکردها و اهداف سیاسی بیان میشود، گفت: تنها مرجع رسمی که می تواند بر فعالیتهای هستهای ایران نظارت کند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و این سازمان نیز تاکنون هیچگونه انحرافی از فعالیتهای هستهای ایران به سمت مقاصد غیرصلحآمیز گزارش نکرده است؛ بنابراین ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت صرفاً براساس اتهامات واهی و اثبات نشده و فقط برگرفته از مواضع سیاسی عدهای از کشورهای غربی و زیادهخواه بوده است.
ثمره هاشمی تاکید کرد: امروز زمان آن فرا رسیده که کشورهای غربی به مواضع درست و اصولی برگردند و اعتماد ملت ایران را جلب کنند چرا که جمهوری اسلامی ایران همه اقدامات قانونی را برای اعتمادسازی در چارچوب قانون و توافقنامهای که با آژانس بینالمللی اتمی دارد، انجام داده است.
وی با بیان اینکه حدود 2.5 سال قبل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند تا آژانس مجموعه سوالاتی که نسبت به فعالیتهای هستهای ایران وجود دارد، ارائه داده و ایران پاسخ بدهد، گفت: آنها 6 سوال ارائه کردند و پاسخهای ایران به آنها ارائه شد و آژانس بینالمللی کتباً اعلام کرد که پاسخ ایران به سوالات قانعکننده بوده است و پرونده سوالات بسته شد.
دستیار ارشد رئیسجمهور ادامه داد: انتظار این بود که بعد از پاسخهای شفاف ایران، موضوع هستهای ایران هم مثل سایر کشورهای عضو، روند عادی را طی کند؛ بنابراین غربیها باید رفتارهای گذشته خود را در قبال این موضوع اصلاح و جبران کنند و در این راستا لغو تحریمها میتواند یک گام به جلو باشد.
ثمره هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر تحریمها از سوی غرب لغو شود آیا ایران آمادگی همکاری در زمینههای مختلف با آنها را دارد، تصریح کرد: ایران همیشه فعالیت های خود را در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است اما لغو تحریم ها زمینه همکاریهای مشترک و مذاکرات سازندهتر را در موضوعات مورد علاقه طرفین باز خواهد کرد و در آن صورت میشود قدمهای مؤثرتری با توافق طرفین برداشت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام میانجیگری روسیه در خصوص برنامه هستهای ایران با سایر کشورهای اروپایی، گفت: کشورهای زیادی از جمله روسیه علاقمند هستند که موضوع هستهای ایران حل و فصل شود اما از اینکه به طور رسمی موضوعی راجع به میانجیگری این کشور مطرح شده باشد، اطلاعی ندارم.
دستیار ارشد رئیسجمهور در ادامه این مصاحبه درباره روابط ایران و آمریکا گفت: باید توجه داشت که این مسئله، موضوعی چندجانبه است اما به هر صورت مبنای تعاملات ایران بر دو اصل عدالت و توجه به حقوق ملت ایران و رویکرد احترام متقابل، استوار است.
وی در پاسخ به اینکه چرا موضوع ارتباط ایران و آمریکا حل نمیشود؟ اظهار داشت: مشکل این است که آمریکاییها هنوز تسلیم عدالت نشدهاند. هر زمان آنها متعهد به عدالت و احترام باشند خیلی از مسایل حل میشود.
مهندس ثمره هاشمی در ادامه در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور آمریکا پیش از رسیدن به قدرت از برقراری ارتباط با ایران و کشورهای خاورمیانه سخن به میان آورد ولی تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است و آیا به نظر شما در یک سال باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اوباما شاهد تحقق شعارهای مطرح شده خواهیم بود؟ گفت: همه چیز به مواضع رئیسجمهور و دولت آمریکا بستگی دارد.
وی تاکید کرد: در هر صورت آقای اوباما وقتی روی کار آمد شعارها و قولهای زیادی داد و اعلام کرد که برای تغییر آمده است و تصور دنیا هم از این تغییر این بود که میخواهد سیاستهای بوش را کنار بگذارد و سیاستهای جدیدی را اعمال کند به عنوان مثال مردم جهان و آمریکا تصور میکردند اگر بوش به افغانستان لشکرکشی کرد، اوباما میخواهد به این لشکرکشی خاتمه دهد و یا اگر که بوش در امور سایر کشورها دخالت میکرد وی نمیخواهد، دخالت کند یا اینکه اوباما قول داد که زندان گوآنتانامو را تعطیل کند، نیروهای آمریکایی در افغانستان ماندهاند و چیزی از ناامنیها کم نشده است و زندانهای مخفی آمریکا از جمله زندان گوآنتانامو تعطیل نشده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 2010 دولت آمریکا اعلام کرد که 60 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی سلاحهای هستهای کنار گذاشته و نیز در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده انپیتی اعلام کرد که بیش از 5 هزار بمب هستهای دارد، گفت: اگر آنها در مواضعشان تغییر ایجاد کرده و به سمت عدالت و قانون حرکت کنند و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند آن وقت راه برای هر تعاملی باز خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران با وجود اعمال تحریمها در مورد مسایل نفتی مشکلی ندارد؟ گفت: دو موضوع مهم در ارتباط با تحریمها وجود دارد، مطلب اول اینکه اوضاع اقتصادی ایران نشان میدهد که تحریمها بیتاثیر است چرا که دنیا بزرگ است و فقط آمریکا و بعضی از متحدان آنها در دنیا زندگی نمیکنند و ایران در این دوره توانست نیازمندیهای خودش را از نقاط دیگر دنیا تامین کند. در این شرایط تولیدات نفتی ایران نیز از جمله پتروشیمی و صنایع نفتی افزایش پیدا کرده است به نحوی که واردات حاملهای انرژی مثل بنزین متوقف شده است.
وی افزود: ایران همچنین توانسته است به تکنولوژیهای بزرگی با همت دانشمندان داخلی دست پیدا کند. همچنان که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، مردم ژاپن توانستند کشورشان را با کار و فکر خودشان بسازند ملت ایران هم تصمیم گرفته روی پای خودش بایستد از همینرو آثار تحریم در کشورمان وجود ندارد و مردم زندگی معمولیشان را انجام میدهند.
ثمره هاشمی تصریح کرد: البته تحریم تبعاتی از دشمنی است و ما نمیخواهیم دشمنی وجود داشته باشد. ملت ایران ملتی است که دوست دارد با همه کشورها و دولتها رابطه دوستانه و عادلانه داشته باشد.
دستیار ارشد رئیسجمهور در ادامه این مصاحبه در پاسخ به اینکه دولت تا چه میزان در رفع فاصله طبقاتی موفق بوده است، گفت: شاخصههای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در دوره دولت نهم و دهم رو به رشد بوده است به نحوی که در سال 84 ظرفیت تولید برق در کشور حدود 38 هزار مگاوات بود و امروز به 65 هزار مگاوات رسیده است. تولید سیمان نیز حدود 35 میلیون تن بود و اکنون حدود 75 میلیون تن شده است. ظرفیت تولید فولاد هم در 5 سال قبل حدود 10 میلیون تن بود که امروز به 19 میلیون تن افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت 75 میلیونی ایران در کارگاهها، صنایع، شرکتهای بزرگ دولتی تحت عنوان سهام عدالت صاحب سهم شدند.
وی با بیان اینکه نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و غیره در بازار بورس به فروش رفته است، گفت: شاخص بورس در ایران شاخص بسیار مطلوبی شده است. صادرات کشور هم که در 6 سال گذشته به بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده و در عرصههای علمی و فنی ایران، قدمهای بسیار زیادی برداشته شده است.
ثمره هاشمی ادامه داد: در 6 سال گذشته ضریب جینی هم حدود 37 صدم درصد کاهش پیدا کرده است و این به معنای کم شدن فاصله بین طبقات مختلف اجتماعی است. کاهش ضریب جینی به معنای کاهش فاصله طبقاتی است. همچنین در این دوران شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. نرخ تورم به رغم اجرای طرح بزرگ هدفمندکردن یارانهها قابل قبول است چرا که با هدفمند کردن یارانهها ماهانه حدود 3.4 میلیارد دلار به طور مساوی بین 72 میلیون نفر تقسیم میشود که همین موجب کاهش فاصله بین فقرا و اغنیا و افزایش امید، نشاط و شکلگیری رقابتهای سازنده در تولید شده است.
ثمره هاشمی در پاسخ به سوالی درباره آزادی عمل خبرنگاران در ایران گفت: تصورم این است که ایران یکی از آزادترین کشورهای دنیا برای خبرنگاران است و هر کسی هر عقیدهای که دارد به راحتی اعلام میکند. در ایران رسانهها حتی به مسئولین کشور هم ممکن است تندی و اعتراض بکند اما دولت تحمل میکند چرا که نقد و اظهارنظر آزادانه و سازنده را موجب شکوفایی استعدادهای انسان و پیشرفت و کمال میداند.
وی افزود: خبرنگارها آزادی کامل دارند اما به هر صورت در هر کشوری قوانینی وجود دارد که همه باید آن را رعایت کنند اما این دولت نسبت به این موضوع هم با تسامح بیشتری برخورد میکند.
نظر شما