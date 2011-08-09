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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

علی کریمی:

پست بازی من فقط به سرمربی تیم ربط دارد/ از هواداران عذرخواهی می‌کنم

پست بازی من فقط به سرمربی تیم ربط دارد/ از هواداران عذرخواهی می‌کنم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اعلام حمایت از تصمیم کادر فنی این تیم در دیدار برابر شاهین بوشهر در پاسخ به افرادی که برای بازی کردن او "پست" توصیه می‌کنند گفت: اینکه من کجا بازی کنم فقط به نظر سرمربی تیم بستگی دارد و برای خودم این موضوع اهمیت دارد که مثمرثمر باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی روز سه شنبه درخصوص بازی با شاهین به سایت شخصی‌اش گفت: شرایط آب وهوایی در بوشهر تاثیر منفی روی عملکرد هر دو تیم داشت. به خصوص ما که به آن وضعیت عادت نداشتیم. با این حال تا قبل از گل اول آنها، بازی دراختیار ما بود و فرصتی به حریف ندادیم. اما متاسفانه مثل بازی با ملوان روی اشتباهات فردی گل‌ خوردیم که اگر دقت می‌کردیم نتیجه تساوی دور از دسترس نبود.

وی درمورد تعویض شدنش اظهار کرد: درآن شرایط آب وهوایی بازی کردن خیلی مشکل بود و به نظرم کادر فنی بهترین تصمیم را گرفت و یک بازیکن تازه نفس را به زمین فرستاد. من بارها گفته‌ام که مهم نتیجه گرفتن تیم است، نه بازی کردن شخص.
 
کریمی در مورد انتقادها از بازی در پست غیر تخصصی‌اش افزود: اینکه من کجا بازی کنم فقط به نظر سرمربی تیم بستگی دارد و برای خودم این اهمیت دارد که مثمرثمر باشم. به هرحال با توجه به شرایط بازی و تغییر سیستم‌هایی که مربی در نظر می‌گیرد یک بازیکن فقط موظف به انجام وظیفه‌اش است.
 
وی در مورد بازی با شهرداری تبریز گفت: ما در دو بازی قبلی امتیازهای با ارزشی را از دست دادیم که به سهم خودم ازهواداران عذرخواهی می‌کنم. اما الان با احترام به تیم خوب شهرداری تبریز، چاره‌ای جز پیروزی نداریم و امیدوارم هواداران هم مثل همیشه ما را تنها نگذارند.
کد مطلب 1379776

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