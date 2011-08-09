حل مشکل مسکن مددجویان بهزیستی قزوین اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد عجم عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان بهزیستی استان که در محل استانداری برگزار شد خواستار حل مشکل مسکن مددجویان شد.

وی افزود: خوشبختانه توسط بهزیستی در بخشهای مختلف خدمات خوبی به مددجویان ارائه می شود اما با توجه به مشکلات این گروه لازم است تلاشها بیشتر شود.

عجم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران بهزیستی بر پی گیری تامین مسکن مددجویان و تشکیل مستمر و مؤثر شورای استانی سالمندان و مشارکتهای مردمی تاکید کرد و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی و نیز بازنگری و ارائه تعریف علمی صحیح و متناسب از مصادیق مختلف آسیب های اجتماعی، منطبق بر فرهنگ و اعتقادات دینی و ملی کاری ضروری است که باید جدی گرفته شود.

وی اتکا به تعریف های منطبق بر نگرش غربی و بیگانه را از نقاط ضعف بررسی های این حوزه دانست و خواستار رفع این نقیصه شد.

حسن افشار مقدم مدیرکل بهزیستی استان قزوین هم در این دیدار در خصوص خدمات بهزیستی گزارشی ارائه کرد.

وی با اشاره به جدی نگرفتن موضوع آسیب اجتماعی در جامعه خواستار توجه بیشتر مسئولان و آحاد جامعه از فعالیتهای بهزیستی شد.

در ادامه معاونان بهزیستی استان هم از عملکرد حوزه های خود گزارش کوتاهی ارائه کردند.