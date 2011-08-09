سلب احساس امنیت از مردم بدتر از سلب خود امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با تقدیر از حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به مسایل قضایی، تعامل و هماهنگی میان قوای سه گانه را موجب افزایش کارایی نظام اسلامی دانست و گفت: قوه قضاییه به سهم خود، قاطعانه و دقیق و مطابق قانون به تمام وظایف خود عمل خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش اطلاعرسانی درست و مناسب از آنچه در قوه قضاییه انجام میشود، گفت: کارها و اقدامات بسیاری در دستگاه قضایی انجام شده است که البته چون بنای تبلیغات نبوده و نیست، این اقدامات کمتر منعکس شده و مطلع نبودن مردم، رسانهها و افراد مختلف از این اقدامات گاهی موجب هجمههایی خواسته یا ناخواسته علیه قوه قضاییه میشود که امیدوارم با اطلاع رسانی صحیح برخی از این مشکلات مرتفع شود.
آیت الله آملی لاریجانی سپس به موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس اشاره کرد و به صورت جداگانه پاسخهای لازم را به اظهارات نمایندگان داد.
رئیس قوه قضاییه به بحث زندانها و مشکلات مربوط به آن اشاره کرد و گفت: حبسزدایی به معنای رهاکردن زندانیان پس از صدور حکم زندان و یا دادن مرخصیهای گسترده به محکومان زندانی نیست، که این مسئله موجب سست شدن انگیزه قضات و نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل میشود و در واقع حبس زدایی به ویژه برای افراد شرور و خطرناک معنایی ندارد.
آیت الله لاریجانی گفت: زندانهای ما البته دچار پارهای محدودیتهای فیزیکی است که از ماهها قبل برنامههایی در دست اقدام است تا بتوان جمعیت زندانیها را کاهش داد و در این برنامه اقدامات متعددی بصورت یک بسته اورژانسی دیده شده است که انشاءا... به زودی اخبار تکمیلی آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید البته دشوار بودن کار و ظرافت آن پنهان نیست.
ضرورت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم
رئیس قوه قضاییه تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و همکاری جدی دولت و مجلس را در کاهش پیشگیری از وقوع جرم را خواستار شد و گفت: این مسئله که پیشگیری از وقوع جرم تنها به عهده قوه قضاییه است، بحث درستی نیست. قطعاً زمانی که فقر افزایش مییابد، جرم نیز زیاد میشود و یا زمانیکه فضای فرهنگی جامعه متلاطم باشد نیز جرایم افزایش می یابد بنابراین از حوزههای علمیه گرفته تا دانشگاهها و تمام نهادهای اجرایی و نیز مجلس باید به مسئله پیشگیری از جرم کمک و از آن حمایت کنند.
آیت الله لاریجانی برخورد با مقولات ضد فرهنگی و غیر ارزشی مانند بدحجابی را منوط به هماهنگی در حرف و عمل تمام مسئولان و نهادهای مسئول اعلام کرد و گفت: تمام نهادها و قوا باید یک صدا و هماهنگ درخصوص مقابله با جرائمی مانند بدحجابی، عمل و قوه قضاییه را در این راه کمک کنند.
این سخن برخی افراد که مردم هیچ امیدی به دستگاه قضایی ندارند حرف نادرستی است
رئیس قوه قضاییه اطاله دادرسی و طولانی شدن محاکم را دغدغه چند دهه اخیر دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: البته این سخن برخی افراد که مردم هیچ امیدی به دستگاه قضایی ندارند نیز حرف نادرستی است و گرچه شاید توقع مردم، رسیدگیهای سریعتر به مشکلات آنان است اما با این حال دستگاه قضایی در حد امکان تلاش خود را به کار گرفته و میگیرد تا اطاله دادرسی کمتر و کمتر و امید مردم پررنگ تر شود.
آیت الله لاریجانی افزود: مطابق آمار بدست آمده، در سال گذشته 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مطرح شده است که البته این آمار به معنی وقوع 13 میلیون جرم یا دعوای حقوقی نیست و تعداد ثبت در مراحل مختلف رسیدگی را نیز در بر میگیرد. یعنی ممکن است پرونده یک جرم در چند مرجع قضایی و چند مرتبه مطرح شود، که در اینصورت به صورت پروندهای متعدد محسوب می گردد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخلاف آنچه در خصوص اطاله دادرسی مطرح می شود و طولانی شدن برخی پروندهها را به کل سیستم قضایی تعمیم میدهد میلیونها مراجعه کننده نیز به دستگاه قضایی وارد شدهاند که یک ماهه و یا دو ماهه کارشان حل و فصل شده، اما آنها دیگر نمیآیند اعلام کنند که کارشان در اسرع وقت رسیدگی شده است و رسانهها، نمایندگان و افکار عمومی تنها پروندهها وافرادی را می بینند که چه بسا به دلیل ماهیت پرونده دچار اطاله دادرسی شدهاند و این مشکلی است که باید تمام افراد تأثیرگذار نسبت به انعکاس حقیقت آن اقدام کنند.
آیت الله لاریجانی یکی از رویکردهای قوه قضاییه را اجرای احکام قطعی شده و معطل مانده اعلام کرد و افزود: به مراجع ذی ربط اعلام کردهام که خارج از نوبت و حتی با بهرهگیری از بودجههای خاص، احکام معطل و اجرا نشده را اجرا کنند.
رشوه و کارچاقکنی آفت دستگاه قضایی است
آیت الله لاریجانی هر گونه فساد در دستگاه قضایی اعم از رشوه و یا کارچاقکنی را آفت این دستگاه دانست و گفت: قوه قضاییه به طور جدی با افراد و خاطیانی که در دستگاه قضایی اهل رشوه و کارچاقکنی باشند هر چند تعداد آنها اندک است برخورد جدی می کند اما بنابر بر مصالح دستگاه قضایی اعلام رسمی نمیکند با این حال تمام افرادی که با قوه قضاییه سر و کار دارند می دانند که برخورد ما با چنین مسایلی شدیدتر شده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نظاممند شدن رابطه وکلا با دستگاه قضایی را لازم شمرد و تأکید کرد: پارهای از مشاکل ناشی از ارتباطات خارج از قانون و عرف وکلا با دستگاه قضایی است.
آیت الله لاریجانی یکی دیگر از سیاستهای قوه قضاییه را اجرای طرح وکیل خانواده اعلام کرد و از برنامهریزی و تدوین طرحی مناسب در این زمینه خبر داد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در دو سال اخیر به صورت جدی با جرائم خاص برخورد داشته است و حق نیست که از این جهت دستگاه قضایی زیر سؤال برود با این حال اعلام میداریم هر جایی که احکام سست و بیرمق از محاکم ما صادر شده است، این احکام را به ما منعکس کنند تا چاره جویی شود.
آیت الله لاریجانی دامن زدن به بحث جرائم خاص در رسانه ها را به نفع و مصلحت جامعه ندانست و گفت: سلب احساس امنیت از مردم بدتر از سلب خود امنیت است. بزرگنمایی برخی جرائم، نه فقط کمکی به حل مشکل نمیکند بلکه احساس ناامنی را در جامعه گسترش می دهد قوه قضاییه وقوع یک جرم را نیز بزرگ می شمارد و قصد دستگاه قضایی پنهان کردن نقایص خود نیست اما نباید با وجود حجم انبوه کارهای انجام شده و قاطعیت در رسیدگیها در حق قوه قضاییه اجحاف شود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر چند ملاک رسیدگی در محاکم براساس قوانین مصرحه است ولی جرائم خاص خارج از نوبت رسیدگی میشود و در مواردی که احساسات عمومی جریحه دار شود نیز احکام صادره در اسرع وقت به اجرا در می آید.
در این دیدار که وزیر دادگستری، دادستان تهران و معاون اداری مالی قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز حضور داشتند، نمایندگان مجلس به طرح نظریات خود در ارتباط با مسائل قضایی و سایر مسائل پرداختند.
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