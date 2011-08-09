جزئیات جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهری، محمود خوردبین درباره جزئیات این جلسه در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس گفت: در این جلسه اعضای کمیته فنی نظرات و راهکارهای خود را در خصوص مسائل فنی به سرمربی تیم ارائه دادند و حمید استیلی نیز در مورد بازی در برابر شاهین بوشهر و نتیجه حاصل شده توضیحاتی را ارائه داد.

وی همچنین درباره حواشی بازی از جمله سنگ پرانی ها و دیگر مسائلی که باعث توقف بازی شد، در این جلسه صحبت و قرار شد پیگیری های لازم صورت گیرد.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، ادامه داد: در جلسه کمیته فنی همچنین درباره داوری این دیدار نیز نکاتی مطرح شد. من شخصا از طرفداران واقعی آقای مظفری زاده هستم و ایشان را یکی از بهترین داوران حال حاضر ایران می دانم اما اعتقاد داریم ایشان در این بازی چند اشتباه موثر انجام داد از جمله خطای پنالتی روی غلامرضا رضایی و خطای شدید روی مهرداد اولادی که به مصدومیت وی منجر شده است و همچنین خطا روی شیث رضایی که در نهایت به اخطار به این بازیکن منجر شد مواردی بودند که فکر می کنیم باید در برنامه 90 روی آنها کارشناسی شود.

خوردبین از ارائه فیلم چند بازیکن خارجی در این جلسه به سرمربی تیم خبر داد و گفت: البته مجموع این بازیکنان مورد نظر سرمربی تیم نبودند اما حتما برای جذب یک بازیکن در فرصت مناسب اقدام خواهد شد.