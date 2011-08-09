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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

با تصمیم اعضای هیئت مدیره؛

ساکت از مدیرعاملی باشگاه سپاهان برکنار شد/ رحیمی گزینه جانشینی

ساکت از مدیرعاملی باشگاه سپاهان برکنار شد/ رحیمی گزینه جانشینی

مدیرعاملی که در 10 دوره گذشته رقابتهای لیگ برتر مدیریت باشگاه سپاهان اصفهان را برعهده داشت و تیم فوتبال این باشگاه را چند دوره قهرمان لیگ و نایب قهرمان آسیا کرد از سمتش برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان که پرافتخارترین باشگاه ایران در 10 دوره گذشته رقابتهای لیگ برتر لقب گرفته است، در پایان فصل دهم دچار تغییراتی شد که مهمترین آن محدود کردن بودجه این باشگاه برای فصل نقل و انتقالات و حضور در لیگ یازدهم بود.

رفتن امیر قلعه نویی که این تیم را قهرمان لیگ کرده بود و مشکلاتی که به دنبال آن ایجاد شد این احتمال را بوجود آورد که باشگاه زردپوش اصفهانی بزودی شاهد تغییرات جدیدتری خواهد بود.

در همین راستا اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان محمدرضا ساکت مدیرعامل سالهای اخیر این باشگاه را از سمتش برکنار کردند و علیرضا رحیمی را به عنوان جانشین وی معرفی کردند.

کد مطلب 1379796

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