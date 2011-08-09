به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌محمد امراللهی عصر امروز از نحوه برگزاری کلاس‌های طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه‌های استان اصفهان بازدید کرد.

وی در حاشیه بازدید از طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه اصفهان اظهار داشت: استقبال استادان دانشگاه اصفهان از این طرح بسیار خوب و با نشاط است.

معاون مالی و پشتیبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه در مجموع، برگزاری این طرح در دانشگاه‌های استان اصفهان مطلوب است، افزود: می‌توانم بگویم که سطح برگزاری کارگاه‌ها و تلاش همکاران در استان اصفهان فوق‌العاده بوده است.

گفتنی است ‌معاون مالی و پشتیبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها عصر روز گذشته (یکشنبه) وارد شهر کاشان شد و از نحوه برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازدید کرد.

حجت‌الاسلام امراللهی صبح امروز از نزدیک از چگونگی برگزاری کلاس‌های طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه‌های آزاد خوراسگان، صنعتی اصفهان، پیام نور اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به ترتیب بازدید کرد و از کم و کیف کلاس‌ها آگاه شد.

‌معاون مالی و پشتیبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها عصر امروز با حضور در کلاس درس معرفت‌شناسی دینی طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه اصفهان، از نزدیک با استادان به گفتگو پرداخت و دیدگاه‌ها و نظرات آنها را راجع به چگونگی اجرا و عنوان دروس ارائه شده در کلاس‌ها شنید.

شایان ذکر است، حدود 500 نفر از استادان دانشگاه‌های استان اصفهان امسال در طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه پیام نور استان اصفهان و دانشگاه اصفهان شرکت کرده‌اند.