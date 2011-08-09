پاسخ قاطع اسد به فرستاده اردوغان / در برخورد با تروریستها مسامحه نخواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بشار اسد امروز احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه را به حضور پذیرفت.



اسد در اظهارات صریح و بی پرده خطاب به اوغلو گفت : سوریه هرگز در پیگرد گروههای مسلح تروریست به خاطر حمایت از ثبات وطن و امنیت شهروندان مسامحه نخواهد کرد.



رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد : ما به تکمیل روند اصلاحات فراگیر مصمم هستیم.



در دیدار امروز اسد و اوغلو، تحولات کنونی سوریه مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهوری سوریه، وزیر امور خارجه ترکیه را در جریان واقعیت اوضاع برخی شهرهای کشورش به سبب اقدامات گروههای تروریستی مسلح در کشتار غیر نظامیان و ارعاب شهروندان قرار داد.



اسد در عین حال اعلام کرد سوریه از هر گونه کمک کشورهای دوست در این زمینه استقبال می کند.

اوغلو نیز به نوبه خود اعلام کرد حامل هیچ پیامی از سوی کسی نیست و ترکیه به امنیت و ثبات سوریه پایبند است.



وی افزود : مراحلی که روابط راهبردی سوریه و ترکیه طی کرده است، رهبران دو کشور را بر آن داشته است تا احساس کنند هر اتفاقی که در یکی از دو کشور رخ دهد به مثابه مسئله داخلی برای کشور دیگر قلمداد کنند، ترکیه هر آنچه را در سوریه می گذرد، به مثابه مسئله داخلی خود می داند والبته سوریه نیز در صورتی که ترکیه با حادثه ای روبرو شود، همین حالت را برای خود تلقی می کند.



اوغلو گفت : سوریه به رهبری اسد پس از تکمیل اصلاحات به الگویی در جهان عرب تبدیل خواهد شد.



وی در عین حال اظهار داشت : ثبات سوریه عامل اساسی برای ثبات منطقه خاورمیانه است.



خاطر نشان می شود بثینه شعبان مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه پیش از سفر اوغلو با انتقاد از مواضع تند ترکیه گفته بود وزیر امور خارجه ترکیه با پاسخ قاطعی از سوی مقامات سوری روبرو خواهد شد.



"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در یکی از سخنرانی های اخیر خود افزایش خشونتها در سوریه را غیر قابل تحمل دانسته و گفته بود که صبر آنکارا از این خشونتها به سرآمده است.



مقامات سوری نیز به نوبه خود و در واکنش به این سخنان اردوغان اعلام کردند که دمشق نیز دیگر صبرش به سر آمده است.

