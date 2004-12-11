ناتو نيروهاي خود را براي آموزش در عراق افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "aina "، جپ دي هوپ شفردبير كل ناتو روز پنجشنبه با اعلام اين خبر اظهار داشت كه اين اقدام تا زمانيكه بحث و جدل بين وزراء خارجه شش كشوري كه از مشاركت در اين امر خودداري كردند پايان نپذيرد عملياتي نخواهد شد .

وي گفت:" اين اقدام توافقي آشكار براي حمايت از عراق در راستاي حركت در مسيري براي ثبات و امنيت داخلي است".

همچنين دبيركل ناتو با زبان گلايه افزود:"يك ستاد كل بين المللي و تجمع ارتش ها بدين معني است كه تمام افسران بايد بتوانند در فعاليتها شركت كنند و تمام متحدين ناتو بايد بتوانند افراد را براي شركت در عمليات اعزام كنند".

مقامات ناتو اعلام كردند كه بحث داغي بين وزراي خارجه شش كشور مخالف اعزام نيروهاي ناتو براي آموزش نيروهاي عراقي به آن كشور شامل آلمان ، فرانسه، بلژيك، يونان، اسپانيا و لوكزامبورگ با كشورهائي كه مخالف نظرات آنها و موافق اعزام نيرو بودند صورت گرفت.

همچنين ناظران مي گويند كه آلمان كه بخشي اعظمي از نيروهاي ناتو از نظاميان آن كشور مي باشد با اعزام نيرو مخالفت كرد و يوشكا فيشر وزير امور خارجه آن كشور اعلام كرد كه آلمان هرگز موضع خود را تغيير نخواهد داد.