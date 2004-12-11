پاول : اصلاحات در خاور ميانه تنها مي تواند از درون صورت بگيرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شينهوا، كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در سخنراني افتتاحيه اين همايش يك روزه كه در رباط (مغرب) برگزار شد گفت : همه ما موافق هستيم كه تغيير موثر و پايدار تنها مي تواند از درون صورت بگيرد و آزاديهاي سياسي و اقتصادي بايد در كنار هم انجام شود .



اظهارات پاول منعكس كننده تغيير آشكار اولين نسخه " ابتكارعمل خاورميانه بزرگ" است كه اوايل سال جاري از سوي آمريكا مطرح شد مي باشد كه اعتراض گسترده جهان عرب برانگيخت و از واشنگتن به خاطر تحميل اصلاحات در خاورميانه انتقاد شد.

منابع خبري اعلام كردند كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات درخاورميانه و آفريقاي شمالي با حضورسران هشت كشور صنعتي جهان و بيست كشور عرب در خاورميانه و آفريقاي شمالي در مغرب برگزار مي شود. اصلاحات در كشورهاي عربي حوزه خاورميانه و آفريقاي شمالي از مهمترين محورهاي مورد بحث در كنفرانس بررسي اصلاحات منطقه اي در خاورميانه و آفريقاي شمالي است و اين كنفرانس بر مسائل آموزشي و مالي نيز متمركز خواهد بود. با پشتيباني و حمايت واشنگتن اين كنفرانس يك روزه اصلاحات اقتصادي و سياسي به منظور گسترش همكاري بين جهان عرب و كشورهاي گروه هشت امروز در رباط پايتخت مغرب برگزار مي شود