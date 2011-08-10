به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای اعلام شده 13 هزار کلنی زنبور عسل در علی آباد کتول وجود دارد که 60 درصد دچار آن در سال جاری دچار خسارت شدند.

در استان گلستان نیز 82 هزار کندو زنبور عسل وجود دارد که بطور میانگین سالانه 243 هزار تن گرده گل در آن تولید می شود.

از مجموع فعالان عرصه زنبورداری گلستان 260 نفر در علی آباد کتول به امر پرورش زنبور می پردازند و از این طریق امرار معاش می کنند.

بیمه نبودن، کمبود ملکه اصلاح شده زنبور، حمایت نشدن، وجود عسل های تقلبی در بازار از جمله مشکلات زنبور داران عنوان شد.

عدم مطالعه برخی از زنبورداران و آشنا نبودن با مسائل تخصصی و پرورش زنبور، تعویض به موقع ملکه، آگاهی در مورد خواص و ارزش واقعی محصولات زنبور عسل و در ارتباط نبودن با دانشگاه ها و مراکز تحقیقی و پژوهشی از دیگر چالشهای فراروی صنعت زنبور داری است.

کمبود سوخت نیز از دیگر مشکلاتی است که زنبور داران را رنج می دهد و خواهان توجه متولیان امر برای رونق دوباره این صنعت هستند.

زنبورداران دچار خسارت شدند

کارشناس مسئول امور دام جهادکشاورزی علی آباد کتول گفت: امسال به دلیل ایجاد آفت و قارچ در درختان نمدار جنگلی و به تبع آن باز نشدن گل نمدار زنبوردارن منطقه دچار خسارت شدند.

محمد کریمی افزود: به دلیل کمبود شهد و گرده در جنگل، زنبورها علاوه بر تغذیه دستی دچار کاهش شدید جمعیت شدند.



وی اظهار داشت: زنبورداران شهرستان امسال در نوبت بهار و تابستان در کلنی هایشان عسل برداشت نکرده اند.



وی یادآور شد: از 13 هزار کلنی زنبور عسل بیش از 60 درصد آن تلف شده اند و این امر برای زنبور داران مشکل ایجاد کرده است.

کارشناس مسئول امور دام جهادکشاورزی علی آباد کتول گفت: سال گذشته زنبورداران شهرستان در سه نوبت بهار، تابستان و پاییز بیش از 100 تن عسل برداشت کردند اما امسال برداشت عسل ناچیز بود.

کاهش جمعیت زنبورها

کریمی با اشاره به به کاهش جمعیت زنبورها گفت: در نوبت پاییز زنبورداران باید تلاش خود را برای افزایش جمعیت از طریق تغذیه دستی انجام دهند تا زمستان را سپری گنند.

وی گفت: به دلیل گرانی شکر، زنبورداران قادر به تغذیه دستی نبوده و با توجه به کاهش شدید جمعیت باید جمایتهای مالی از آنان صورت گیرد.

وی به بیمه زنبورداران اشاره و اضافه کرد: بیمه دامداران شامل زنبورداران نمی شود و زنبورداران از 10 درصد کمکهای دولت محروم هستند.

کریمی گفت: زنبورداران برای بیمه شدن باید 37 درصد حق بیمه ماهانه یعنی بیش از 90 هزار تومان پرداخت کنند و به همین علت بیشتر زنبورداران از بیمه محروم هستند.

زمستان سخت زنبورداران

کارشناس مسئول امور دام جهادکشاورزی علی آباد کتول افزود: در صورتیکه در فصل پاییز برای افزایش جمعیت کندوها به زنبورداران کمک و حمایت مالی نشود در زمستان تمامی کلنی های زنبور عسل از بین خواهند رفت.



علی آباد کتول سومین تولید کننده عسل و دارنده کلنی زنبور عسل در گلستان است که 260 زنبور دار درآن فعالیت دارد.