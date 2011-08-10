خبرنگاران گلستان در حسرت برنامه ای شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز خبرنگار در گلستان در حالی برگزار شد که مدیر کل ارشاد استان برای روز خبرنگار امسال وعده ها و پیش بینی برگزاری مراسمی باشکوه و درخور را داده بود.

دکتر منتظری در جلسه ای که با اصحاب رسانه استان با حضور معاون مطبوعاتی ار شاد برای بیان مشکلات خبرنگاران در حدود 2 ماه قبل در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شده بود وعده داد مراسم روز خبرنگار در مکانی تفریحی زیبا همراه با برنامه ای متفاوت در گرگان برگزار می شود.

اجازه سخن به خبرنگاران داده نشد

در این مراسم که به گفته مدیر کل ارشاد به پیشنهاد استاندار با همکاری اکثر ادارات به سبب جلوگیری از برگزاری فردی ادارت برگزار شده بود، هیچ نماینده ای از خبرنگاران ویا انجمن صنفی ویا دیگر تشکل های این صنف برای بیان دغدغه های این قشر سخنرانی ویا حتی بیان چند کلمه ای نپرداخت!

همه اینها در حالیست که علیرغم تبلیغات عمل آمده برای برگزاری متفاوت این برنامه نسبت به سال های گذشته، این جلسه نیز همانند دیگر جلسات ادارت برگزار شد و مسئولان یطرفه سخن راندند و مجالی برای بیان مسائل خبرنگاران از سوی اصحاب رسانه باقی نبود.

حرف ها همان حرف های تکراری بود وانتظارات از خبرنگاران همان انتظارات همیشگی وحتی بیشتر از آن، تفاوتی هم در برنامه دیده مشاهده نمی شد و باید پرسید آیا جزاین بوده که این همایش در روز خبرنگار به نام خبرنگار و برای مشکلات خبرنگاران بوده است؟

جلسه ای که در ماه رمضان وعلیرغم اعلام طبق دعوتنامه به خبرنگاران مبنی بر آغاز همایش از ساعت 18، این برنامه با حدود 50 دقیقه تاخیر آغاز شد.

جلسه ای که مهمترین وخوشحال کننده ترین خبر آن از دیدگاه متولیان افزایش کارت هدیه 50 هزار تومانی سال گذشته به 70 هزار تومان بود و قرعه کشی وام یک میلیون تومانی به 17 نفر از خبرنگاران استان!

در این مراسم که 2 ساعت قبل از افطار آغاز شد با سخنرانی استاندار و قرعه کشی وام تا نیم ساعت بعد از افطار و درحالیکه اکثر مدعوین روزه بودند ادامه یافت وجالب تر اینکه مراسم روز خبرنگار در سالن جهاد کشاورزی برگزار شده بود در حالیکه افطار برای مدعوین در اقدامی جالب توجه در شبستان امام زاده عبدالله گرگان تدارک دیده شده بود.

استاندار یکی از سخنرانان این مراسم بود که عمده سخنانش در قالب توقعات و رسالت خبرنگاران بود.

مدیر کل صدا وسیمای گلستان نیز از خبرنگاری اسلامی گفت و گزارش عملکردی از وضعیت حال حاضر صدا وسیمای گلستان برای حاضرین ارایه کرد ومدیر کل تامین اجتماعی نیز وعده هایی در خصوص بیمه خبرنگاران داد.

مراسم روز خبرنگار در حالی در گلستان به پایان رسید که فعالان عرصه اطلاع رسانی و خبر در استان از کمیت و کیفیت برنامه های این روز رضایت نداشتند.