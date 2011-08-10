"زبان گیلکی" در معرض فراموشی است

منصور ایمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به اینکه والدین درگیلان امروزه با بچه ها کمتر گیلکی صحبت می کنند، افزود: زبان در جامعه شناسی فرهنگی به عنوان قطار فرهنگ محسوب می شود چرا که بخش عمده تولیدات فرهنگی انسان بصورت مکتوب است.

وی همچنین با تاکید براینکه رسانه ها در تقویت و احیای زبان گیلکی موثر هستند، اظهارداشت: شبکه استانی صدا و سیما گیلان باید در خدمت حفظ و نگهداری زبان در حال فراموشی گیلکی باشد.

مردم با زبان گیلکی بیشتر انس پیدا کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: مردم با زبان گیلکی بیشتر انس پیدا کنند تا نسل آینده با این زبان کهن و غنی بیگانه نباشند.

وی در ادامه به موسیقی محلی اشاره کرد و افزود: فیتله موسیقی محلی گیلان پایین است و اکنون این موسیقی خیلی مشتری ندارد.

ایمانی با بیان اینکه هنر به ویژه موسیقی باید آیینه زندگی مردم گیلان و ایران باشد، اظهارداشت: موسیقی شمال ملهم از طبیعت سرسبز و زیبایی این منطقه، سرشار از شور و انرژی و حرارت، یادآور تلاش و مجاهدت در پهنه های مختلف زندگی، شکستها و پیروزیهای آنان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سرمایه اصلی موسیقی یک کشور نغمه های بومی و محلی آن کشور است، گفت: این بدان معنی نیست که موسیقی یک ملت تنها نغمه های محلی آنست ولی هیچگاه از آن بدور نیست زیرا زبان و روحیه یک ملت به شمار می رود.

منشاء تولید بیشتر تئاترها، آثار و رمان های غربی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اعلام اینکه منشاء تولید بیشتر تئاترها، آثار و رمان های غربی بوده است، افزود: با خواندن این رمان ها، دیدن این فیلم ها و سریال ها امروز گیلان به وضعیتی دچار شده است که زبان، موسیقی و... گیلانی شبیه زبان، موسیقی و... خودش نیست.

وی همچنین در پاسخ به گلایه یکی از فعالان تئاتر استان که حدود دو سال است یک نمایشنامه ای از آثار " برتولت برشت " آماده کرده و کسی از آن حمایت نمی کند، اظهارداشت: از " برتولت برشت"، " ویلیام فالنکر"، " بالزاک "، " لئون تولستوی " و... تا چه زمانی باید تقلید کرد البته اینها قله های رمان معاصر دنیا هستند، فعالان تئاتر باید تکنیک، فرم و ساختار نه محتوی را از آنان بیاموزند.

ایمانی ادامه داد: بر اساس ظرفیت فرهنگی مردم باید اثر فرهنگی و هنری تولید کرد تا مردم صدا و سیمای خود را در این آثار ببینند.

ماموریت اصلی در فرهنگ و ارشاد گیلان حفظ و گسترش فرهنگ بومی است

وی ماموریت اصلی خود در فرهنگ و ارشاد گیلان را حفظ و گسترش فرهنگ بومی دانست و افزود: فرهنگ کهن و غنی مردم گیلان را باید با فرهنگ ملی پیوند زد تا باعث تقویت فرهنگ ملی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: همیشه گیلان مایه افتخار، عزت و مایه غنا برای فرهنگ ایران زمین بوده است ازاینرو باید فرهنگ گیلان زمین احیا شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت زیست معقول، فرهنگی و زیبایی انسانی در استان رو به فراموشی است، افزود: موسیقی و هنر باید انعکاس زندگی و ارزش های ایرانی و گیلانی باشد.

ایمانی تاکید کرد: آثار بومی که در استان تولید می شود باید فاخر باشد و همینطور باید از اهل فرهنگ وهنر حمایت بیشتری صورت گیرد.