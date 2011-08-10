تقدیر از "مهر" در مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در کانون امام خمینی اراک برگزار شد با اهداء لوحی از سوی محمد بنیادی مشاورز وزیر آموزش و آموزش و مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش و سیف الله کریم زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از خبرنگار مهر تقدیر شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در این مراسم ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مسابقات سراسری قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان کشور در اراک گفت: تشویق نسل جوان و نوجوان به کسب معرفت دینی، سنجش توان و استعدادهای قرآنی دانشآموزان، اثربخشی و ماندگاری فعالیتهای قرآنی در ذهن دانشآموزان مهمترین اهداف برگزاری این دوره از رقابتها بود.
سیف الله کریم زاده با اشاره به برگزاری بیست و نهمین دوره از مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان کشور از بیست سوم تیر لغایت 5 مرداد به میزبانی اراک افزود: در این دوره از رقابتهای قرآنی 2200 دانش آموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به توجه جدی وزارت آموزش و پرورش به ترویج فرهنگ قرآنی بین دانشآموزان بیان داشت: در سالهای اخیر وزارت آموزش و پرورش توجه ویژهای به این امر داشته و مدارس قرآنی فراوانی را در سطح کشور ایجاد و راهاندازی کرده است.
کریمزاده تاکید کرد: با توجه به اهمیت قرآن در سال گذشته بیش از 10 هزار مدرسه قرآنی توسط وزارت آموزش و پرورش در استانهای مختلف کشور راهاندازی شد که با استقبال بسیار خوب دانشآموزان مواجه بود.
در پایان این مراسم از عوامل اجرایی بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان کشور با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.
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