  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۴

عسکری:

اولویتهای سرمایه گذاری در ایلام شناسایی می شوند

اولویتهای سرمایه گذاری در ایلام شناسایی می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: اولویتهای سرمایه گذاری در استان ایلام شناسایی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در جلسه سرمایه گذاری استان اظهار داشت: برای سرمایه گذاری در استان باید اولویتها شناسایی و سرمایه گذاران را توجیه کنیم.

وی بیان کرد: باید مزیتهای استان بررسی شود تا بتوان سرمایه گذاران را تشویق و جذب کرد.

این مسئول  با تأکید بر تحقیق و شناسایی سرمایه گذاران و تشخیص هویت و میزان توانمندی مجریان طرحهای تولیدی استان تصریح کرد: باید سیمای طرحها، توجیه پذیری و مزیتهای نسبی آنها در استان را بصورت کامل تهیه شود.

عسکری یادآور شد: مدیران دستگاه های ذیربط با تلاش و همت جدی طرحهایی که منجر به سرمایه گذاری، اشتغال و تولید پایدار در استان می شود شناسایی و به سرمایه گذار توانمند و واجد شرایط معرفی کنند.

کد مطلب 1379878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها