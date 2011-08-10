اولویتهای سرمایه گذاری در ایلام شناسایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در جلسه سرمایه گذاری استان اظهار داشت: برای سرمایه گذاری در استان باید اولویتها شناسایی و سرمایه گذاران را توجیه کنیم.

وی بیان کرد: باید مزیتهای استان بررسی شود تا بتوان سرمایه گذاران را تشویق و جذب کرد.

این مسئول با تأکید بر تحقیق و شناسایی سرمایه گذاران و تشخیص هویت و میزان توانمندی مجریان طرحهای تولیدی استان تصریح کرد: باید سیمای طرحها، توجیه پذیری و مزیتهای نسبی آنها در استان را بصورت کامل تهیه شود.

عسکری یادآور شد: مدیران دستگاه های ذیربط با تلاش و همت جدی طرحهایی که منجر به سرمایه گذاری، اشتغال و تولید پایدار در استان می شود شناسایی و به سرمایه گذار توانمند و واجد شرایط معرفی کنند.